曜熊理財：美國總統選舉的真正贏家

外媒截至10月25日下午的美國全國民調顯示，49%的美國民眾支持總統候選人賀錦麗，48%的民眾支持前總統特朗普。隨着選舉距今不足兩周(11月5日)，投資者對誰將勝出持有不同看法。根據不同候選人的勝利，市場、行業甚至公司可能會出現不同的變化。隨着特朗普的支持率在最後一場辯論後逐漸追上賀錦麗，似乎即將到來的選舉將再次是一場微弱的勝利，類似於前兩屆總統選舉。

無論哪位候選人勝出，美國對中國的現行立場不會改變。隨着中國顯示出復甦的迹象，包括住房銷售增加和股市回升，無論誰成為贏家，中國都將成為政策變化的焦點。然而，賀錦麗在總統拜登的影響下，將尋求對中國採取更具軍事性或政治性的立場，例如支持中國的對手、強化對台灣的立場等。預計隨着美中緊張局勢的加劇、烏克蘭與俄羅斯的戰爭持續以及中東衝突升溫，美國軍事相關股票將繼續表現優於大市。

另一方面，如果特朗普成功連任，他很可能會繼續推行與中國的經濟貿易戰。因此，預計將進一步對中國主要出口行業徵收關稅，例如電動車，這將給中國的出口行業帶來壓力。

同時，考慮到可能受選舉結果影響的個別公司也至關重要。預計特朗普將繼續支持美國汽車製造商，如通用汽車和福特等。此外，隨着富豪馬斯克在社交媒體上對特朗普的支持，若特朗普當選，電動車股也可能會受到相應的回報。因此，在特朗普勝出的情況下，對傳統和保守的美國本地企業會有正面影響。

而支持賀錦麗的公司則較為混雜，包括一些知名人士和小企業。如果賀錦麗勝出，一個值得關注的主要點是她最初提出對未實現收益徵稅的提議。儘管賀錦麗在最近的辯論中對該提議保持沉默，但如果她當選並重新提出該提議，對美國股市的衝擊將會是災難性的。

曜熊投資策略分析員