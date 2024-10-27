內地9月規模以上工企利潤按年減27.1%

國家統計局公布，1至9月，內地全國規模以上工業企業實現利潤總額52,281.6億元人民幣，按年減3.5%。受去年同期高基數等因素影響，9月份，規模以上工業企業利潤年減27.1%。

首9個月規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額17,235.9億元，按年減6.5% ；股份制企業實現利潤總額38,872.3億元，下降4.9% ；外商及港澳台投資企業實現利潤總額13,036.4億元，增長1.5% ；私人企業實現利潤總額14,227.2億元，下降0.6%。礦業實現利潤總額8,963.8億元，按年減10.7% ；製造業獲利總額37,325億元，下降3.8% ；電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業實現利潤總額5,992.9億元，增長12.1% 。

國家統計局工業司統計師於衛寧指出，雖然規上工業企業利潤有所下降，但工業新動能韌性顯現，且隨着工業企業預期企穩、信心有所增強，工業企業效益可望得到恢復。內地加速落實存量政策和近期出台的一攬子增量政策，為工業企業健康發展提供良好的生產經營環境，助力工業企業利潤恢復向好。