【星期一‧炒啲乜】港股有望平安度過「股災月」　下月可再上？

受惠內地接連出招救市救經濟，恒指10月上旬曾創出23,241點的年內高位，儘管其後有所調整，但仍大部分時間守在兩萬關以上，高於今年首9個月的波動水平。

現時距離10月傳統「股災月」結束餘下4個交易日，若無重大利淡事件發生料可平安度過，繼而迎接11月初的內地重要會議和美國總統大選，港股後市有否機會刷新今年高位仍要拭目以待。

展望今周，港股業績期持續，滙豐控股、比亞迪股份、招商銀行、「三桶油」等相繼公布季績，數據好壞與管理層展望或會影響市場氣氛。

此外，本周多項重要經濟數據出爐，包括內地官方採購經理指數(PMI)和財新製造業PMI、美國個人消費開支(PCE)物價指數、美國和歐元區國內生產總值(GDP)、澳洲通脹率等，投資者入市前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以控風險。

1、【曜熊理財：美國總統選舉的真正贏家】

2、【陳鳳珠：內地光伏行業即將見底】

3、【葉尚志：美團受惠強大生態圈】

4、【鄺紫珊：醫療行業需求驅動增長】

5、【郭家耀：新創建集團維持漸進股息政策】

6、【陳樂怡：港股短線料炒股不炒市】