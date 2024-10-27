瑞銀重申黃金具吸引力　料明年將升至呢個位...

瑞銀上周五(25日)發表報告，繼續將黃金評為具吸引力，指今年黃金上漲速度和規模可能會引發偶爾波動，但認為未來幾個月金價將續漲，預計2025年3月將升見每安士2,850美元附近。現貨金現價企2,747美元。

瑞銀對黃金樂觀展望列出三大因素，當中實質利率的下降，被視為推動上漲的關鍵因素之一。市場認為，聯儲局處於寬鬆周期的早期階段，今年預計將再降息1厘，2025年將再降息；另邊廂，中國、加拿大、歐洲央行也下調利率。根據世界黃金協會報告，歷史上聯儲局首次減息後的半年內，黃金最高可上漲10%。隨着利率和債券孶息率下降，美元預期明年走弱亦利好黃金。

另外，地緣政治緊張局勢未解決，繼續支撐黃金的避險需求。而美方制裁俄羅斯，使西方國家增加了對黃金的投資也為黃金價格帶來支持。據世界黃金協會的數據，今年上半央行共購買了破紀錄的483噸黃金，土耳其、印度、中國和波蘭是主要買家。

瑞銀表示，近期事件強調了黃金作為避險工具的特性及其在投資組合中的實用性，重申對美元計價的多元化投資組合應包含5%的黃金配置，作為廣泛的避險措施。