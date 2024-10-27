鄧建初：環迴股市高低槓　應對策略可否靠這招？

股票市場中，炒股成功者自有一套法則。其中一招是逆向散戶思維炒法，雖不能百發百中，惟運用得宜，亦有一定勝算。其理據是建基於少數股民贏錢機率，高過大部分散戶股民。

事實上，散戶都是跟隨當時市場風向而進行交易，普遍克服不了「恐懼與貪婪」的心魔，以致經常錯過低吸良機。左望望右望望，見旁邊的人入市贏錢了才想着去高追，卻原來已是水尾，難怪長期作戰總是輸錢。

當然，逆向思維炒股法也並非至高無上，如用得不合時宜，太早上車或者上錯車，結果也是難逃輸錢之命運。輸錢不肯止蝕，坐艇死守，輕則輸了時間成本，重則股價一沉不起，甚至公司停牌清盤收場。所以初哥經常強調，精用圖表睇市，加上炒股心法輔助，即時上車，及時落車，才能馳騁於複雜多變的現今股票市場。

近期港股經過暴升5,000幾6,000點，急瀉約3,000點後，近期呈現升跌升跌的環迴格局，箇中原因或與北水喜玩高低槓炒法有關。股民要提高勝算，宜參考其炒股步伐，伺機而動。

恒指暫仍當作狂升後之急速回吐，上周出現極點低價位20,423點，成為短期後市分水嶺（收市價計）。支持位在20,000點眾人心理關口位、及技術性支持位19,977點，跌穿會向下填補未完成的上升裂口位，阻力21,000點/21,622點，升穿則會向上挑戰25,000點/26,269點。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)