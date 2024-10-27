美大選在即難部署？基金經理更聚焦中國刺激措施

目前距離美國大選還有不到兩周，特朗普和賀錦麗勢均力敵，使基金很難預期結果部署倉位。無論誰成為美國新一任領導人，全球基金經理都預計對中國的敵意會升級，因此他們更加關注中國政策信號，寄望內地的政策將繼續支持股市，尤其是那些在內地上市的股票。

內地自9月以來出台一系列刺激舉措，帶挈中國股市大幅反彈，個別金融機構認為大選驅動的拋售將是增持中國股票的良機。投資管理公司M&G負責股票、多資產和可持續發展的全球首席投資總監Fabiana Fedeli認為，如果特朗普當選，會出現波動，尤其是圍繞中國股市，但即將出台的政策支持可以抵銷一些負面影響。「如果出現一些大幅下跌，我們可能會將其作為買入機會。」

Pictet Asset Management亞洲特殊情況主管Jon Withaar稱，中國的政策推動力非常強，美國大選應該不會影響到許多企業，尤其是那些高質量的國企和高派息企業。

法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師Kiyong Seong指出，如果特朗普獲勝並徵收更高關稅，中國可能會讓人民幣在一定程度上貶值，以減輕對出口的負面影響。反之會創造更大的減息空間，並允許中國利率下降，利好中國債券。