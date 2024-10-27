阿里就股東集體訴訟達成和解　稱避免進一步訴訟及干擾

阿里表示，和解協議須滿足包括法院批准在內的一系列條件，而且並不構成承認或認定訴訟中主張的索賠有任何依據。和解協議涵蓋了在2019年11月13日至2020年12月23日期間投資阿里美國預託證券(ADR)的投資者。代表原告的律師向外媒表示，達成和解協議是「非凡結果(exceptional result)」，和解金額已遠超其他投資者損失逾100億美元的證券集體訴訟案件。

而根據內地國家市場監督管理總局的調查結果，阿里巴巴確實曾經有壟斷行為。於2021年時，當局依法對阿里對實施行政處罰，包括罰款182.28億元人民幣。理由正是該公司在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」，濫用市場支配地位，強迫經營者在不同平台間進行唯一選擇，當時阿里亦回應稱「誠懇接受，堅決服從」。

不過事隔多年，阿里如今已完成了業務的整改。而隨着近期中港股市的反彈，阿里作為中資大型科網股，亦不乏基金大戶的支持。其中，由內地著名基金經理張坤掌舵的易方達藍籌精選基金，近日就披露了對阿里巴巴的持倉，為該基金內的第二大持股，涉及4,040萬股(以公允值計約40億元人民幣)，僅次於五糧液。