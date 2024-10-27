長沙灣一手樓「晒冷」全盤推售　開售逾7小時售罄

市區項目大開紅盤，長沙灣一手樓「晒冷」推售全盤198伙，開售約7個半小時內售罄，帶挈周六及周日(26及27)的一手成交量錄得逾440宗。

●長沙灣瑜悦全盤198伙7個半小時沽清

華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周日(27日)一口氣推售全盤198個單位。據市場消息指，截至下午約4時半，全盤所有單位沽清。發展商指，是日銷售特設兩節大手時段，最大宗為同兩組有關聯客人斥資4,485.46萬購入9伙一房戶，大部分大手買家為看好西九龍租務回報的投資者，購入單位作收租之用。

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●日出康SEASONS系列累售逾900伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城PARK SEASONS，周六及周日共錄得8宗成交，總成交金額涉逾4,442萬元。包括第2A座27樓G室，實用面積325方呎一房，成交價478.2萬元，呎價約14,714元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售單位突破903伙，套現近56.4億元。

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●沙田星凱‧堤岸高層開放式戶呎售約20,640元

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於周日(27日)售出1座36樓C室，實用面積228方呎，開放式間隔，成交價470.6萬元，呎價約20,640元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，樓盤月內售出31伙，套現逾2.5億元。

●何文田名鑽招標售出4伙

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周日(27日)通過招標售出4伙，成交價介乎844.5萬至1,859.9萬元，單日套現5,075.1萬元。包括3樓B室，實用面積533方呎兩房，以1,092萬元售出，呎價約20,488元。