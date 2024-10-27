長沙灣一手樓「晒冷」全盤推售 開售逾7小時售罄
2024年10月27日 21:06
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市區項目大開紅盤，長沙灣一手樓「晒冷」推售全盤198伙，開售約7個半小時內售罄，帶挈周六及周日(26及27)的一手成交量錄得逾440宗。
●長沙灣瑜悦全盤198伙7個半小時沽清
華懋集團與市建局合作發展的長沙灣瑜悦，周日(27日)一口氣推售全盤198個單位。據市場消息指，截至下午約4時半，全盤所有單位沽清。發展商指，是日銷售特設兩節大手時段，最大宗為同兩組有關聯客人斥資4,485.46萬購入9伙一房戶，大部分大手買家為看好西九龍租務回報的投資者，購入單位作收租之用。
●啟德天璽‧天第2期最快11月登場
新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽‧天第1期，周日(27日)公布月內已累售842伙，套現逾90億元。發展商指，市場向隅客眾多，正全力部署推出項目第2期，有機會最快於11月登場，售價有上調空間。
●洪水橋滙都I單日沽8伙
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都I，自推出優惠後頻錄成交，周日(27日)連沽8伙，單日套現逾3,571萬元。最新售出的單位成交價介乎364.43萬至586.86萬元，呎價由9,845至11,780元。當中，2座5樓A05室，實用面積440方呎兩房，以444.46萬元售出，呎價約10,101元。資料顯示，該盤於本月內已售出約56伙。
●啟德海灣第1期三房成交價1,200萬
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周六及周日(26及27日)暫錄10宗成交，套現逾6,265萬元。當中包括有投資者斥資逾2,000萬元購入4伙。另外，2B座11樓A室獲本地用家以1,200萬元購入，實用面積586方呎，間隔屬三房一套房，呎價約20,478元。
●日出康SEASONS系列累售逾900伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城PARK SEASONS，周六及周日共錄得8宗成交，總成交金額涉逾4,442萬元。包括第2A座27樓G室，實用面積325方呎一房，成交價478.2萬元，呎價約14,714元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售單位突破903伙，套現近56.4億元。
●啟德柏蔚森獲外籍買家斥逾785萬購兩房
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森系列，於周六及周日(26及27日)兩日連沽4伙，包括有外籍買家斥資逾785萬元購入1伙兩房單位，為第6座3樓E室，實用面積380方呎，呎價約20,661元。踏入10月，該系列項目三周內沽出143伙，套現逾9.2億。
●將軍澳海茵莊園連售6伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，銷情持續，周日(27日)錄得6宗成交，單日套現逾3,200萬元，單位成交價介乎540.1萬至563.6萬元，呎價約19,289至19,638元。當中包括一組買家連購兩伙單位作投資用途。
●沙田星凱‧堤岸高層開放式戶呎售約20,640元
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，於周日(27日)售出1座36樓C室，實用面積228方呎，開放式間隔，成交價470.6萬元，呎價約20,640元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，樓盤月內售出31伙，套現逾2.5億元。
●何文田名鑽招標售出4伙
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，周日(27日)通過招標售出4伙，成交價介乎844.5萬至1,859.9萬元，單日套現5,075.1萬元。包括3樓B室，實用面積533方呎兩房，以1,092萬元售出，呎價約20,488元。