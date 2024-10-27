太古城中層三房1030萬沽　呎價1.46萬元

二手樓繼續要減價吸客，太古城有中層單位減價30萬元，以1,030萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳彪稱，鰂魚涌太古城齊宮閣為中層B室，實用面積約702方呎，原先叫價約1,060萬元，獲外區用家垂青，議價後以約1,030萬元成交，呎價約14,672元，原業主於2007年4月以約400萬元購入。

●中原葉偉明表示，薄扶林置富花園12座高層G室，實用面積約588方呎，原則三房間隔，望山景，原先叫價680萬元，放盤約3個月，獲以635萬元成交，累減45萬元或約6.6%，呎價約10,799元，新買家為用家。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城MALIBU第2A座中層C室，實用面積約459方呎，9月叫價650萬元，反價至690萬元，議價後以685萬元成交，呎價約14,924元，約6年帳面蝕6萬元。

●美聯劉世華指，將軍澳日出康城領都3座右翼高層A室，實用面積約677方呎，套三房間隔，新買家為同區租客，見美國減息、政府放寬按揭措施等，加上近期業主提出加租，故決定棄租轉買，斥738萬元承接單位自住，呎價約10,901元。

●世紀21奇豐胡佩碧稱，馬鞍山海栢花園4座低層F室，實用面積約567方呎，三房間隔，望海景，原先叫價850萬元，放盤半年，累減57萬元，減幅約6.7%，獲買家以793萬元承接，呎價約13,986元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層F室，實用面積約564方呎，三房間隔，望園及池景，單位放盤約3個月，叫價750萬元，調整至720萬元成交，減幅約4%，呎價約12,766元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋錦暉苑中層20室，實用面積約381方呎，一房間隔，叫價400萬元，放盤約兩個月，減幅約1.2%，以395萬元沽出，呎價約10,367元，原業主於2020年10月以270萬元購入，約4年帳面獲利125萬元。

●世紀21奇豐表示，馬鞍山居屋富寶花園6座低層D室，實用面積約583方呎，三房間隔，放盤約兩個月，已補價自由市場叫價520萬元，獲買家以510萬元承接，呎價約8,748元。

●世紀21奇豐物指，馬鞍山天宇海3B座低層C室，實用面積約743方呎，三房間隔，望池景，放盤約1年，原先叫價950萬元，獲買家洽購，減111萬元，以839萬元成交，呎價約11,292元，原業主於2020年1月以975萬元購入，約4年帳面虧蝕136萬元。

●世紀21奇豐表示，馬鞍山新港城L座低層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望園景，放盤約半年，原先叫價540萬元，累減25萬元，以515萬元獲買家承接，減幅約4.6%，呎價約14,187元。

●中原吳嘉權表示，沙田及大圍10月暫錄約100宗二手買賣，其中大圍柏傲莊II第5A座低層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，叫價約938萬元，議價後以898萬元沽出，呎價約18,826元，原業主持貨約4年，帳面蝕讓約79萬元離場。

●中原伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園3座高層F室，實用面積約493方呎，兩房間隔，望樓景，減價10萬元，以498萬元沽出，呎價約10,101元，原業主於2015年7月以455萬元買人單位。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋富健花園12座高層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，新買家為大家庭住戶，擁綠表資格，表示因有親友居於同區，方便日後互相照應，獲減價20萬元，未補價第二市場以430萬元購入，呎價約7,264元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆軒苑A座中層6室，實用面積約443方呎，兩房間隔，區內綠表客有意覓空間較大的單位，獲累減20萬元，於未補價第二市場以200萬元購入，呎價約4,515元。

●祥益龍超君表示，房協屯門景新臺4座中層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，外區綠表首置客，見單位有裝修，可即買即住，加上原業主計劃套現換樓，減價約59萬元，未補價第二市場以321萬元購入自住，呎價約6,459元。

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