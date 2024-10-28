東方日報B1：中資股短線難大升　華再救市仍可憧憬

港股經歷兩周的亢奮後已平靜下來，恒生指數上周僅於20,380至20,942點窄幅上落，後者比月初高位低近一成。著名股票策略師、富瑞全球股票策略主管Christopher Wood對中資股維持「中性」，MSCI中國指數未來幾個月內恐怕只是「有波幅無升幅」，但中央對於救市態度已經改變下，也要保持「思想開放」。

人大常委會下月4至8日開會，相信財政刺激規模屆時有望揭盅，財政部副部長廖岷日前說，新一輪刺激會聚焦提高內需，「包括消費」，實現全年經濟增長目標，又以「規模會相當大」來「管理預期」。

Wood接受本報專訪時表示，原先「低配」(Underweight)中資股的外資確有補貨，但「大招」(Bazooka)未必能如市場所願。富瑞估計今年財政刺激規模介乎一萬億至兩萬億元人民幣，其後3年每年再擲兩萬億至3萬億元人民幣，絕大部分都是用於中央接過地方債。他亦認為「減輕地方政府財政壓力至關重要，因為愈來愈多證據顯示地方政府發不出工資、拖欠企業的帳款持續滾大，一個政府不管其意識形態為何都要行動。」

港股今年如此孱弱，他認為，要害是內地名義(Nominal)經濟增長顯著放緩，從疫情前5年的年均8.9%，降至只有約4%。「政府把經濟目標設於撇除物價影響的『實際』(Real)增長，可是企業收入和盈利都是『名義』增長……通縮壓力下，減去通脹率的實際利率仍不算低。難怪中國人民銀行前行長易綱上月也說，要讓GDP平減指數(GDP Deflator)在未來幾季轉正。」過去6季，內地GDP平減指數均為負，名義經濟增長亦低於實際經濟增長。

他續指，也許內地樓價最終會從高位調整五至六成，比目前多20至30個百分點，不幸中的大幸是按揭未有爆煲迹象，「換轉西方，樓價這樣暴瀉，銀行必定出事」，況且總有人想換樓，跌得夠，入市需求自然出現。

中國經濟仍面臨不少下行壓力，但Wood強調，政府9月以來的表態，反映其出招救市已一改過去兩年的「小修小補」(Incremental)，現在連「去槓桿」也要逆轉，所以對中資股也不宜「死板」(Dogmatic)，「思想要開放」。

要判斷股市會否真正轉勢，Wood認為，除了名義經濟增長重新加速，另一指標是中國長期國債孳息率能否回升，「它今年跌個不停，擊敗央行沽售國債的威嚇，反映的是通縮預期。一旦通縮壓力減少、名義經濟增長有望回升，資金就會捨棄國債。」

惠譽評級中國銀行評級董事薛慧如表示，如今人行會干預國債市場，孳息率再像今年以來大跌的機會很小，但也不太可能大幅回升，因為貨幣政策的基調是寬鬆，以支持經濟復甦，而且「我們的宏觀團隊對政策利率判斷也是明年小幅下行」。