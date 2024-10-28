【季績前瞻】券商料滙控第三季賺592億　市場關注重組細節

預期淨息差降至1.56%

隨着減息周期開展，市場估計滙控第三季淨利息收入預測為81.53億美元，按年下跌11.84%，按季則跌1.27%；淨利息收益率(淨息差)按年減少14點子至1.56%，按季則減6點子。另有形股本回報(ROTE)料為14%，普通股權一級資本比率(CET1)料為14.9%；每股派息維持10美仙。

摩根大通認為，滙控目前尚未披露有關新架構將如何提高效率，並為集團的全球布局增加價值的財務細節，正等待有關重組影響、涉及的任何前期重組成本，以及對效率指標影響的進一步資料。

該行坦言對滙控的重組規模感到意外，尤其是「東部市場」及「西部市場」以地域單位劃分，其結構在國際同行中獨一無二，但不確定能否改善該行的全球布局。商業銀行(CMB)、環球銀行及資本市場業務(GBM)的合併合理，但將香港業務單獨列為獨立匯報項目不具優勢，尤其香港作為金融中心，與其他地區的業務有強大的連結。

高盛料推成本削減計劃

高盛則認為，新架構能簡化圍繞香港和英國等主要市場的管理重點，強化其國際銀行業務的優勢，特別是交易銀行和財富管理領域，並能削減多餘及不具有生產力的成本，將未來的投資以及資本，引導向回報率較高的業務。新成立的企業及機構理財部門則能消除或減少表現不佳的風險加權資產(RWA)，又預計滙控會推出成本削減計劃。

不管如何，本港商業房地產(CRE)貸款的資產質素也是今次季績焦點。綜合券商估計，滙控上季預期信貸損失(ECL)為8.59億美元，按年雖跌19.79%，但按季會飆1.48倍。