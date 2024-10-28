金價升不停！內地首3季黃金消費量跌11%

中國黃金協會最新數據顯示，今年首3季內地原料黃金產量為268.06噸，按年減少1.17%；進口原料產金111.2噸，按年增15.51%，計及進口原料產金，共生產黃金379.27噸，按年增長3.2%。

首3季黃金消費量741.73噸，按年跌11.18%，其中黃金首飾400.03噸，挫27.53%；金條及金幣282.72噸，升27.14%；工業及其他用金58.97噸，下滑2.78%。

首3季金價持續上漲，黃金首飾消費受到明顯影響。直播帶貨、即時零售等電商新模式快速發展，拉動小克重黃金首飾消費增長。第3季金價持續高位波動及上漲預期增加，實物黃金消費有所回落，但整體上，首3季溢價相對較低的金條及金幣消費仍能保持較大幅度增長。

此外，首3季各國央行持續增持黃金，增儲較多國家包括土耳其、印度、波蘭、捷克及伊拉克。第3季內地黃金儲備未發生變化，截至9月底，仍為2,264.33噸。

協會表示，首3季內地黃金生產企業把握金價較高的有利時機，調整產能結構，優化生產布局，持續提高資源利用效率。惟由於黃金礦業正處於新舊產能轉換時期，黃金產量並未如期增長。老礦山易開採資源逐漸減少，海域金礦、紗嶺金礦和西嶺金礦等新建大型礦山尚未形成新增生產能力。從長遠發展看，黃金產量雖有暫時性回落，但未來前景可期。