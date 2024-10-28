港交所：香港與中東金融聯通有10大發展 合作關係邁向積極落實
2024年10月28日 10:57
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香港交易所(00388)表示，主席唐家成、集團行政總裁陳翊庭及其他港交所代表將會到沙特阿拉伯首都利雅得，首次在FII舉辦港交所早餐會。港交所發表觀點文章提及中東與香港金融聯通的十大發展，指出香港與沙特的合作關係，已經從最初的開拓階段邁向積極落實，兩地之間的官方交流以及跨地區資本和投資活動不斷增加。
1、資本市場聯通更加緊密：2023年2月，港交所與沙特證交所簽署合作備忘錄，探討在金融科技、ESG及互掛上市方面探索合作機遇，以推動雙方金融市場互惠互利。
2、提升跨市場融資：2023年9月，港交所將沙特證交所納入認可證券交易所名單，允許在沙特市場主要上市的公司來港申請第二上市。2024年7月，將阿布扎比證券交易所及杜拜金融市場納入認可證券交易所名單。
3、加強企業與發行人之間的戰略對話：2023年12月和2024年5月，在香港舉辦首屆FII PRIORITY亞洲峰會及國際資本市場論壇。
4、新的跨地區投資產品：2023年11月，香港推出亞太地區首家沙特股票交易所買賣基金(ETF)。2024年，沙特資本市場管理局近日宣布已批准兩隻追蹤香港上市股票的ETF在沙特證交所上市。
5、增加資本投資：2023年，中東主權財富基金配置於中國的投資金額為23億美元。2024年8月，沙特公共投資基金(Public Investment Fund)與六大中資金融機構簽署價值500億美元的協議，亦宣布計劃與中國領先的太陽能製造公司建立合資企業，投資中國科技公司。
6、新戰略合作夥伴關係：2023年12月，投資推廣署與沙特阿拉伯投資部簽署合作諒解備忘錄，共同促進兩地在投資推廣的交流及合作關係。2024年5月，金發局與卡塔爾金融市場管理局簽署諒解備忘錄。
7、金融機構之間的商業投資：2023年12月，一家香港線上經紀公司與一家沙特投資公司合作推出新的交易平台，讓用戶可以同時在沙特和美國市場進行買賣。數碼保險方面，一家香港保險公司與一家沙特保險公司建立合作夥伴關係，擴大其在中東的業務。
8、吸引家族辦公室：港府今年《施政報告》提出增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。
9、新電子支付基建：2023年，香港科技園公司與沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等地的創科實體達成夥伴及合作協議。2024年，沙特加入金管局的mBridge項目。
10、擴大中東辦事處：港府計劃在沙特首都利雅得設立辦事處。