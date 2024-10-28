港交所：香港與中東金融聯通有10大發展　合作關係邁向積極落實

1、資本市場聯通更加緊密：2023年2月，港交所與沙特證交所簽署合作備忘錄，探討在金融科技、ESG及互掛上市方面探索合作機遇，以推動雙方金融市場互惠互利。

2、提升跨市場融資：2023年9月，港交所將沙特證交所納入認可證券交易所名單，允許在沙特市場主要上市的公司來港申請第二上市。2024年7月，將阿布扎比證券交易所及杜拜金融市場納入認可證券交易所名單。

3、加強企業與發行人之間的戰略對話：2023年12月和2024年5月，在香港舉辦首屆FII PRIORITY亞洲峰會及國際資本市場論壇。

4、新的跨地區投資產品：2023年11月，香港推出亞太地區首家沙特股票交易所買賣基金(ETF)。2024年，沙特資本市場管理局近日宣布已批准兩隻追蹤香港上市股票的ETF在沙特證交所上市。

5、增加資本投資：2023年，中東主權財富基金配置於中國的投資金額為23億美元。2024年8月，沙特公共投資基金(Public Investment Fund)與六大中資金融機構簽署價值500億美元的協議，亦宣布計劃與中國領先的太陽能製造公司建立合資企業，投資中國科技公司。

6、新戰略合作夥伴關係：2023年12月，投資推廣署與沙特阿拉伯投資部簽署合作諒解備忘錄，共同促進兩地在投資推廣的交流及合作關係。2024年5月，金發局與卡塔爾金融市場管理局簽署諒解備忘錄。

7、金融機構之間的商業投資：2023年12月，一家香港線上經紀公司與一家沙特投資公司合作推出新的交易平台，讓用戶可以同時在沙特和美國市場進行買賣。數碼保險方面，一家香港保險公司與一家沙特保險公司建立合作夥伴關係，擴大其在中東的業務。

8、吸引家族辦公室：港府今年《施政報告》提出增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。

9、新電子支付基建：2023年，香港科技園公司與沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋等地的創科實體達成夥伴及合作協議。2024年，沙特加入金管局的mBridge項目。

10、擴大中東辦事處：港府計劃在沙特首都利雅得設立辦事處。