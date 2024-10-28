內銀盈利前景如何？最壞時刻恐未過？分析咁講...

中央準備發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。國際信貸評級機構惠譽向東網分析，這對於內銀保持派息比率穩定有正面作用，但中央出台的經濟刺激措施成效尚待檢驗，說內銀盈利增長最壞時刻已過是「言之尚早」，新增貸款帶來的利息收入增長恐再被減息等定價下跌的因素抵銷，也正因為這樣，補充資本的壓力將會持續。

惠譽評級中國銀行評級董事薛慧如表示，如果補充資本的規模為一萬億元人民幣（下同），6大國有銀行的核心一級資本充足率會提高一個百分點。以當前銀行盈利增長受壓，阻礙內生資本積累，補充資本自然減輕拿出真金白銀派息的顧忌，也能滿足監管機構對上市公司、大股東財政部對銀行維持派息的期待。不過，說他們會因此大幅增加派息，恐怕也不是當局的初衷，大型銀行的派息比率應該只會維持在30%左右。

股民入市熱情未必長久

更何況，從「量、價和非息收入」分析，內銀盈利增長到明年仍恐受壓。首先「量」方面，公司貸款規模增長會不如以往，預期來年在基建、綠色環保和普惠金融等支撐下頂多9至10%，個人貸款短期恐仍低迷，近期的新政能否逆轉買樓和消費信心有待觀望。

至於「價」就必跌，事關新一輪減按息和貸款市場報價利率（LPR）會在明年體現出來，對淨息差的衝擊不是削減存息和停止「手工補息」所能抵銷，充其量是明年跌幅稍為收窄。

非利息收入方面，薛指出，這之前已被保險代銷費率下調等拖低，股市經歷早前爆升後回復平穩，居民入市的持續性「不一定特別樂觀」。此外，之前長債債息下滑使銀行的交易類投資有不錯表現，可是監管機構已開腔不會讓債息了無止境地下滑。

有效借貸增長或不及9%

「9%貸款增長」對當前的香港銀行來說簡直是求之不得，但惠譽評級評級董事徐雯超指「要看結構」，現在恐怕側重於收益相對低且競爭較激烈的企業貸款，而且銀行往往在季末以「票據衝量」滿足監管考核要求，雖說有抵押令風險低，但利息也很低，要是貸款需求旺盛，按理銀行不會願意投放太多資金在此，現在卻成銀行滿足監管機構和內部放貸目標的辦法，真實有效貸款增長恐怕「沒有9%那麼高」。

正如徐氏所指，票據融資呈「每月忽高忽低」的現象。以今年為例，1月、2月、3月和6月下降，但單月上升幅度亦可直逼一萬億元，7至8月期間甚至比企（事）業單位新增人民幣貸款還要多。儘管首9個月累計僅佔企（事）業新增人民幣貸款約6%，但除卻疫情3年，票據融資有正貢獻，對上一次已經是2018年。徐認為，內銀會提高貼現息率抑制票據融資的業務規模，需求卻非其控制範圍。

按揭提前還貸壓力猶存

徐雯超坦言，按揭「提前還貸」的壓力猶存，因為就算經過新一輪調整後，第二套房的按揭能享受減息、舊按息更加接近新按息，國民為了提高抗風險能力，仍有一定減債的動機。

不管如何，薛慧如表示，監管機構都要銀行放貸支持實體經濟，尤其要大行對城投、房地產和戰略產業保持信貸擴張，一定程度上會提高風險加權資產的增速，推高資本充足率的「分母」，內生資本積累這個「分子」則被盈利增長約束。此外，2019至2022年以來銀行發行的資本補充工具會在未來3年內陸續到期，國有大行更要在明年之前，TLAC（總損失吸收能力）須達到風險加權資產16%，2028年前還得升至18%，補充資本的壓力難以擺脫。

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●個人貸不良率仍低 普惠金融或添風險

內銀今年中期業績一大特徵是個人貸款的不良率明顯上升。惠譽評級亞太區金融機構評級董事徐雯超評論，這反映一些經濟欠發達地區的個人還款能力出現惡化。然而，雖然一些中小銀行的信用卡不良率超過3%，整體而言，內銀個人貸款的不良率仍處相對低位。

內銀個人經營貸款近年顯著上升，如建行翻了幾倍，不良率上半年上升0.62個百分點至1.57%。被問到內銀列為亮點的普惠金融會否增添資產質素風險，徐雯超認為，短期來說難免受到經濟陣痛的影響，但以往貸款對象側重大企業的現象自然會隨着中國經濟發展周期改變，如果小微企業等客戶國家支持，為他們提供普惠金融「還是符合發展趨勢」。

監管助小微企續貸免陷不良

她強調，監管機構也「呵護」個人貸款。由於小微企業、個體工商戶和農戶經營貸款很多在疫情首兩年發放，一般3至5年到期，政府遂於上月要銀行為小微企業做好「續貸」工作，協助他們解決貸款到期的難關，「續貸」應延至2026年底，亦可暫時不用把貸款貶至「不良」級別。

惠譽評級中國銀行評級董事薛慧如坦言，就算銀行發放個人貸款會明言禁止，實際上還有很多手段規避，不排除一部分個人消費和經營貸款已流入股市和樓市，尤其是一些中小銀行面對信貸需求不足會「鬆章」，但個消貸和個經貸佔比不算特別高。