李偉傑：恒指繼續區間上落 留意題材性股份
2024年10月28日 11:39
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港股繼續反覆欠方向。華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，恒指短期維持在20,000至21,000點區間上落為主。內地下月將舉行重要會議，市場憧憬將有更多政策陸續落地，相信對大市有正面作用，恒指屆時有力上衝。不過，美國總統大選將於下月初進行，同時聯儲局亦將議息會議，應留意外圍或趨波動。板塊方面，光伏股及鋼鐵股已先後起動，他建議繼續留意政策相關的題材性股份。
滙豐控股(00005)將於周二(29日)公布行政總裁艾橋智上任後首份季績。綜合多間券商預測，集團第3季列帳基準稅前利潤料按年下跌1.47%。李表示，隨着進入減息周期，銀行業面對息差收窄的壓力，料其股價維持67至68元水平整固為主。另一方面，投資者亦關注滙控會否提及更多有關簡化架構的細節，若成本可有效控制，相信對公司經營有利好作用。
除了滙控外，比亞迪股份(01211)、招商銀行(03968)及「三桶油」亦等相繼放榜。李偉傑指出內銀股面對淨息差收窄的壓力，宜留意在第3季會否進一步加大。相反他看好中資券商股，認為第3季內地股市表現理想，或帶動其投資收益。至於電動車股亦預計不俗，歐盟對中資電動車徵收關稅，令近期電動車出口加快，可以留意比亞迪等電動車股。