李偉傑：恒指繼續區間上落　留意題材性股份

港股繼續反覆欠方向。華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，恒指短期維持在20,000至21,000點區間上落為主。內地下月將舉行重要會議，市場憧憬將有更多政策陸續落地，相信對大市有正面作用，恒指屆時有力上衝。不過，美國總統大選將於下月初進行，同時聯儲局亦將議息會議，應留意外圍或趨波動。板塊方面，光伏股及鋼鐵股已先後起動，他建議繼續留意政策相關的題材性股份。