瑰麗酒店宣布中東業務拓展計劃　將落戶利雅德等地

今年以來，瑰麗酒店集團在中國市場率先迎來香港瑰麗酒店啟幕5周年紀念日，其後廣州瑰麗酒店與北京瑰麗酒店亦分別迎來啟幕5周年和10周年的時刻。瑰麗酒店集團目前旗下有超過30個專案籌備建設中，同時集團還確定全球戰略擴展的重點區域，其中包括對沙特阿拉伯的利雅得、舒拉島以及紅海地區阿馬拉的進一步發展。

瑰麗酒店集團首席執行官鄭志雯表示，集團的全球總部位處於香港，她宛如一座燈塔，不僅象徵着公司對提供卓越體驗的堅定承諾，更體現着對這座繁榮城市的深厚敬意，這一使命與情感由始至終都與持續拓展全球版圖的願景交相呼應。

隨着多哈瑰麗酒店即將開業，集團正致力於鞏固中東地區的戰略拓張。十餘年前，憑藉吉達瑰麗酒店的啟幕，瑰麗品牌首次在沙特阿拉伯亮相。如今，隨着中東地區對高端奢華旅行與酒店的需求不斷上升，集團正積極把握新機遇，將非凡卓越的瑰麗體驗帶到沙特阿拉伯地區的著名目的地，包括利雅得、舒拉島和阿馬拉。利雅得瑰麗酒店預計在2027年開業，酒店將擁有250間客房，毗鄰利雅得的聯合國教科文組織世界遺產地阿圖賴夫。

此外，位於舒拉島的紅海瑰麗酒店也將迎來開幕，酒店坐落於沙特阿拉伯西海岸，屬於紅海度假區的一部分，酒店設有149間客房。集團在沙特阿拉伯計劃開業的另一座奢華物業Amaala瑰麗酒店，酒店設有110間精緻客房。