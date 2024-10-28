內地圖形處理器雲端平台DeepTrin在港設亞太區總部

​投資推廣署宣布，內地圖形處理器雲端平台DeepTrin在香港設立亞太地區總部，利用香港優勢建立核心研發部門且加強品牌在亞太市場的影響力。

DeepTrin行政總裁兼創辦人劉東閣認為，香港政策一直支持企業加大研發及拓展業務，加上營商環境優越及人才匯聚，該公司決定落戶香港。他表示，香港與內地和亞太市場有着緊密聯繫。隨着各個市場對人工智能技術的需求日益增長，將以香港為橋樑，加快進入這些高速增長市場的步伐，擴大客戶群。

他續指，香港擁有世界一流的大學和科研機構。同時，政府推出各種政策鼓勵技術研發、吸引人才、保護知識產權及提供稅務減免，有助團隊進行科研與創新工作，在全球人工智能競爭中保持領先地位。

DeepTrin是一個圖形處理器雲端運算AI平台，網絡遍布全球。客戶可按業務需要租用平台服務，進行如大規模生成式人工智能訓練等作。DeepTrin香港辦事處將負責拓展美國地區以外的海外及內地市場業務與技術研發。

在未來12至18個月，DeepTrin將招募更多科研人才及加強與本地科研機構合作，加快開發人工智能前沿技術。此外，公司亦將善用香港優越地理位置，進一步開拓亞太市場及建設更完備的合作夥伴生態。