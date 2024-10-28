瑞銀：內地科網企估值有上升空間　可吼平台型公司

今年內地電商將雙十一的推廣期戰線拉長，瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰指，一眾公司繼續以「打質量」而非「打價格」取勝，且重視庫存深度。他又指現時內地電商在補貼等環節已經趨向穩定及理性，料今年他們仍不會公布商品交易額（GMV）數據，雖然估計升幅約有10%，惟意義不大，原因是今年推廣期延長之下，稍後日子（即11月尾至12月的表現）將會放緩。

整體而言，方指要待內地消費情緒出現明顯好轉，因此乃影響內地科網公司業績的重要元素，背後亦與內房能否持續改善有關，即使有刺激政策出台，都要需時兩至3季才見成效。

不過方錦聰提及，若然內地宏觀刺激經濟政策緩慢落地，內地科網公司估值仍有上升空間，並建議投資者採用PEG(亦即市盈率相對盈利增長比率），為量度指標。

他指，觀乎現時業界數字為1.1倍，以相關數字於2021年及2023年1.4倍的歷史高位為推算，未來升至1.2至1.3倍是切實可行。

該行又建議，可吼平台型公司多於內容型公司。

他解釋，就平台型公司業務來看，由於本地生活線上滲透率為10%，對比電商及外賣約30%的滲透率低，而由於「到綜」（即在平台使用補習、裝修、婚宴、按摩、護甲等服務）相比「到餐」（即在平台以優優券消費用膳）的線上滲透率仍然偏低，尤其在中低線城市，所以相關環節未來對推動本地生活仍有增長空間。

另他引述國家統計局數據指，9月內地家電銷售表現按年明顯轉好，主要與「以舊換新」政策有關；同時高端零售在過去十一假期表現同樣不俗，或與當時日圓回升令內地民眾留在國內消費有關聯。