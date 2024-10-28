【多相】牛頭角皓日開放兩個示位 更新10伙售價
2024年10月28日 13:56
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左為呂渭源
恒隆地產(00101)旗下牛頭角皓日，周一(28日)首度開放現樓連裝修示範單位予傳媒參觀。該公司物業銷售主管——呂渭源表示，項目最新修訂價單，更新10伙單位售價，並安排於周五(1日)出售，同日招標賣4伙。
他指，上述10伙均為兩房戶型，實用面積由494至511方呎，扣除13.5 %折扣及6%現金回贈後，售價介乎約896萬至1,014萬元，呎價約17,538元至19,974元。售價及呎價最低為3樓C室，實用面積511方呎。
項目本月以現樓形式重啟銷售，他表示，月內已沽出15伙，並套現約1.1億元。現樓單位的售價較樓花期時有約15%折讓。全盤至今累售130伙，總成交金額約11億元。
最新曝光的現樓示範單位包括33樓A室，實用面積770方呎，屬三房一套間隔。室內以淺色和自然材料作主調，客飯廳外連三合一露台，可享開揚市景及遠眺獅子山景觀。主人睡房設有玻璃大窗，附連主人浴室。廚房以長形開則，配備通風窗。
另一伙為33樓C室，實用面積508方呎，兩房間隔，享開揚運動場景觀。客飯廳的裝修及布局融入木系元素。兩間睡房與客廳同向，同享開揚景致。