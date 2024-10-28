證監會：明年初為持牌虛產交易平台成立諮詢委員會

港府有意明年就規管虛擬資產託管服務提供者的擬議發牌制度諮詢，香港證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，證監會一定會參與其中，因現行工作包括規管基金存管人(俗稱「13號牌」)，形容相關工作是「責無旁貸」。另為更有效地讓業界反映意見及建議，將於明年初為所有持牌虛擬資產交易平台，成立正式的官方諮詢委員會，有助有系統地優先處理建基於投資者保障的發展事項。

他坦言，正努力嘗試對虛擬資產這個新興市場進行規管，但這絕非易事，因現存市場龐大，其技術先進、無分疆界，且規管未臻完善。證監會堅信虛擬資產的未來建基於受規管的市場，其能夠在發展與投資者保障之間取得平衡，重申「相同業務、相同風險、相同規則」是監管核心，而有關原則亦是維持金融市場韌力的支柱。

他指，若要為虛擬資產相關活動建立全面的框架，需要參考證券市場的交易、結算和託管如何運作，目的在於促進流動性聚合，以有效地形成價格和有序地轉移風險，而證監會一直積極與虛擬資產業界聯繫，以了解資產管理公司、做市商、經紀和交易商的業務模式，及高效且符合打擊洗錢規定的入金和出金運作流程，目標是了解能夠增強市場結構的方式，以鼓勵更多元化的交易活動。

他又指，證監會要了解第三方保管人如何能夠在安全保護資產及合規的鏈上轉移方面更好地支持虛擬資產業界，正盡一切可能發揮現有監管框架的優勢，同時也向香港政府提供支持，以釐定適用於虛擬資產交易和託管的進一步立法框架，並將進行必要的公眾諮詢以引入新的發牌制度。政府和相關監管機構將會高度協調這些舉措，以確保香港監管制度的整體性和一致性，防止潛在的監管套利，並維護香港作為國際金融中心的地位。

他提到，虛擬資產交易平台的審批工作進行順利，現正採取「三步走」的方針來處理牌照申請，首步在收到本會現場視察後的反饋後，申請者必須與證監會協定一系列改善行動。第二步是在改善後，證監會將向這些申請者發出牌照，同時允許其在有限範圍內經營。按現時的情況來看，有望在年底前向數家「被當作獲發牌」的申請者發出牌照，讓它們在不久之後開展業務。最後將與持牌虛擬資產交易平台合作，透過由第三方進行的外部評審，提升有關平台的穩健程度。在評審完成後，有關平台的業務限制將得以放開。