上季二手住宅虧蝕比例升至33.3%　15年半最高

樓價一直下滑，二手樓市蝕讓情況嚴重，數據顯示，今年第三季已知上手買入價的二手住宅成交當中，虧蝕個案錄1,558宗，佔比率按季增約1.1個百分點，增至約33.3%，比例為2009年第一季後約15年半最高。

若以虧蝕宗數計，則為2009年第三季後約15年次高，反映撤辣及高息環境下，蝕讓急沽情況仍不少。

獲利比例方面，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料，上季錄3,089宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例約66%，按季跌1.1個百分點，連跌5季，比例為15年半新低，反映高息環境及新盤低價搶灘的影響。至於期內平手轉售則有32宗，佔比約0.7%按季持平。

他指出，雖然樓市在上季出現量價調整，但在近期多項利好因素湧現下，期望第四季的獲利比率及賺幅可止跌回升。

按樓價劃分，過去一季仍以中細價樓較受捧，交投量最多、樓價介乎401萬至600萬元之二手私宅轉售獲利比率高見68.5%，為表現最佳的組別，惟按季亦跌0.8個百分點，而其平均賺幅按季也跌1.3個百分點，至32.5%，但仍屬賺幅最大的樓價類別。

以屋苑計算，第三季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑分別是天水圍嘉湖山莊及沙田第一城，分別錄63宗及39宗登記，獲利比率達約75.9%及75.0%。至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以紅磡海逸豪園的每宗轉手個案平均賺幅最大，達約59.6%。

表現最差為日出康城屋苑，平均虧損約4.3%，亦為獲利率最低的屋苑，僅約31.6%。

陳海潮指出，在高息環境持續下，加上一手新盤步步進逼，導致獲利比率及平均賺幅雙雙試底。不過，一眾負面因素隨着第三季結束，本季開始，迎來減息及中央救市的持續效應發揮，加上《施政報告》為樓市進一步開綠燈，引出各類買家及投資者入市，故相信本季二手私宅轉手獲利比率及平均每宗賺幅有機會止跌回穩，前者看升2個百分點至68%，後者則料微升上試25%。