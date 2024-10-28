港銀完成Ensemble沙盒模擬測試　涉代幣化貨幣市場基金交易

香港證監會宣布，香港在資產管理領域向前邁出了一步，因為其中一家參與Ensemble項目沙盒的金融機構成功在沙盒環境中完成了一項首創的模擬測試，當中涉及利用代幣化存款進行代幣化貨幣市場基金的交易及買賣流程。

自Ensemble項目沙盒於2024年8月推出以來，證監會一直與香港金融管理局緊密合作，並向沙盒參與者提供監管指引，以支持它們就不同主題的代幣化用例進行試驗。證監會亦與金管局共同領導並推進資產管理界別內的代幣化用例。

具體而言，該金融機構（某本地銀行）與其資產管理部門和受託人業務部門合作，並在沙盒中成功完成了利用代幣化存款就代幣化貨幣市場基金進行貨銀兩訖（delivery-versus-payment）結算的模擬測試，當中涵蓋為其機構客戶進行代幣化基金單位的認購、贖回及買賣，以及利用代幣化存款就代幣化基金單位進行跨銀行結算。這項測試將為進一步探索在實際業務場景中24/7進行代幣化基金及貨幣的即時交收奠定基礎，而這種交收模式可望提升營運效率，減省成本，及吸引來自不同時區的國際投資者。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，沙盒參與者取得的進展，為實際上如何在資產管理領域中實施代幣化的高階應用，並實現具規模和切實的經濟利益，向監管機構和業界提供了寶貴的洞見。

證監會將繼續構建香港的代幣化生態系統，並與金管局及沙盒參與者合作進一步發展用例。同時，證監會一直以來並將繼續與資產管理公司就其代幣化計劃互動交流，以利便有關計劃的適時推行。