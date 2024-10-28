金融科技周場內雲吞麵「金融價」　原來有段古...

年度金融盛事香港金融科技周喺星期一(28日)開鑼，今年整個展會都滲住陣「香港味」！就好似會場內嘅飲品、小食、早餐、午餐頗具香港特色，有菠蘿油、雲吞麵、港式奶茶等等。不過，唔少與會人士見到苦笑，有啲就揀行返出會場，買便利店三文治。

場內餐飲就好似迷你版茶記，選擇多多。如果早餐食沙嗲牛麵配菠蘿油，連杯熱奶茶，盛惠125個大洋，中午食個午餐A雲吞麵配雞批及火龍果，跟多杯熱飲，盛惠180個大洋。如果飲凍飲，加5蚊。直頭係茶記2倍體驗。有與會人士笑言，呢個係「金融價」。

向來展覽場內嘅售價都會貴少少，如此「金融價」，絲絲估計，可能同場地有啲關係。話說今年會場唔喺灣仔會展，移師至亞洲博覽會舉行。官方說法係場地大啲，咁大家睇展時就可以鬆動啲，舒服啲！路程遠咗，運費都貴咗。

另一樣極具港味，就係個紀念品布袋啦！今年響應環保，無再喺入場派發，兼要「打卡」先有，同政府「無處不打卡」嘅策略一致。絲絲趕住去採訪，無時間排隊「打卡」，所以拎唔到，就借朋友嗰個影咗相，等大家都欣賞吓。

今年布袋唔再係求其印上「Hong Kong Fintech Week」就算，係將維港景色印咗上布袋，有設計、有心思。就算完咗展會，大家都可以「揹住香港」走圍去，如果係海外參與者，直頭變埋宣傳香港品，唔會浪費之餘，又可以起到推廣之效，值得一讚。

不過，絲絲希望餐飲選擇可以有港味，但價錢可以唔使咁金融嘅。始終會場內都有唔少初創，初創最出名除咗捱得，就係窮啊，政策上支持唔少得，實際肚皮嘅體諒都要有。