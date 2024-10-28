京東幣鏈：穩定幣在成熟度、商業生態及合規做好準備

京東幣鏈科技首席執行官劉鵬表示，穩定幣兼具貨幣屬性和數碼資產的技術優勢，並已在技術成熟度、商業生態和合規趨勢3方面做好準備，正在成為全球貨幣發展的新篇章，而歐洲、新加坡、中東、日本等各自當現時都在推動和落地監管條例。

他指出，香港鼓勵合規的金融科技創新，同時具有跨境貿易的産業土壤。香港金融管理局透過設立穩定幣發行人沙盒，讓包括京東在內的具有産業和技術資源企業，能夠參與金融創新，共同推動香港穩定幣的産業發展。

他提到，京東由電商起家，以供應鏈為基礎的技術與服務企業，需要為體系內和生態內的企業提供優質的資金結算能力，同時為體系外的客戶提供成本低、速度快、體驗好的跨境支付服務。這種創新的支付方式，不僅符合監管要求，而且能夠幫助商家提升資金管理的效率、降低成本，長遠對推動企業數碼化轉型、實現出海資金保障、推動行業可持續健康發展和全球貿易便利化，有積極的作用。

展望未來，劉氏認為，穩定幣的應用場景首先將更加多元，未來將滲透到全球貿易結算、供應鏈金融、個人日常支付等場景。第二是監管環境將更加成熟，可能培育出穩定幣生態中的獨角獸企業，一如過去移動支付産業的情況；第三，更多實體經濟企業將看到穩定幣的價值，例如製造業、零售業等傳統行業，亦將開始使用穩定幣，同時期待與行業一起面對挑戰和合作，利用技術創新，以助全球經濟發展。