XTransfer為客戶設支付服務　付款予華出口商猶如本地匯款

跨境貿易支付平台XTransfer創辦人兼首席執行官鄧國標在港出席金融科技周時表示，留意到香港中小企與內地的貿易結算方面面對極大挑戰，包括在傳統銀行開戶難、資金凍結風險高、匯兌損失高昂、到帳時間長、匯款成本高等，甚至有被迫通過非合規渠道匯款的情況。

他指，公司因應情況，為香港客戶推出「XTransfer-to-XTransfer(X2X)支付」服務，當買賣雙方都使用公司帳戶，香港的外貿客戶透過其平台進行帳戶對帳戶付款，便可以像「本地匯款」般輕鬆完成對中國內地出口商的付款，實現貨款安全合規、7X24全天候快速到賬。

近年香港與新興國家的貿易需求亦不斷增加，他提到，旗下「本地幣種帳戶」服務，可直接收取多個新興國家的當地幣種貨款，解決新興國家普遍缺乏美元的問題，同時可省卻匯款時中間行強制換匯，減少匯損，預計節省95%匯款手續費，以及80%換匯成本，大幅提升營運資金效率。

他又指，公司一直以科技為橋樑，連接大型金融和中小型企業，以為全球中小企業提供方便、高效的跨境貿易支付服務。