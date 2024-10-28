螞蟻AlipayHK港活躍用戶逾420萬　超過90%本港商戶

螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟在港出席金融科技周時表示，從旗下支付平台AlipayHK看到消費者和商戶普遍接受數碼支付，AlipayHK目前在本港服務超過420萬活躍用戶和超過90%的本港商戶，反映小商戶實現數碼營運。

他指，在開放銀行(Open Banking)框架下，AlipayHK與螞蟻銀行(香港)一同創新，合作推出全港首創電子錢包聯乘本地銀行透過應用開放API技術，為當地用戶提供更方便、更普惠的銀行服務，這也是集團在香港正在努力的地方。

他形容香港和大灣區是創業的「熱土」，香港是卓越的數碼科技中心、領先的金融中心，相信香港有望成為一個全球領先的綠色資產代幣化及交易中心，特別是在實物資產代幣化(Real World Assets tokenization，RWA)領域。一方面有助於全球綠色轉型和應對氣候變化；另一方面，它將是綠色資產代幣化的一個重要市場，認為「非常有前景」。㺺時香港已經採取必要的步驟，建立一套全面的政策體系，以鼓勵創新和構建生態系統

在香港金融管理局和香港證監會的指導下，集團旗下螞蟻數科早前支持內地一間新能源公司成功在香港獲得1億元RWA跨境融資。另外，AlipayHK旗下「Alipay+」跨境支付技術解決方案，覆蓋9個國家和地區的14個錢包，其用戶可以用家鄉錢包在香港使用。