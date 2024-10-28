金管局與泰國及巴西央行合作　探索跨境代幣化用例

金融管理局今日宣布，分別與泰國央行及巴西央行合作，探索跨境代幣化用例。

金管局和泰國央行於2019年就金融科技展開合作，兩行成功合作發展多個突破性項目，包括Inthanon-LionRock項目和mBridge項目。兩地中央銀行本次合作的主要工作之一是開發一項概念驗證，探索採用了分布式分類帳技術的新型金融市場基礎設施（DLT FMIs）的互通性。金管局和泰國央行將在是次概念驗證中測試連結在Ensemble項目和San(信息、協同或協調)項目下的DLT FMIs。

San項目是泰國央行自今年6月起啟動的內部計劃，旨在開發和測試一項代幣生態系統的原型。項目包括批發性結算平台、支持代幣化私營貨幣和資產的以太坊虛擬機（EVM）兼容帳本，以及互通性機制。

與巴西央行合作方面，金管局宣布與該央行在Ensemble項目和Drex先導計劃下進行跨境代幣化試驗。雙方的實驗性央行數碼貨幣（CBDC）基建（即Ensemble沙盒和Drex試驗平台）會進行連接，以探索跨境同步交收（PvP）和貨銀兩訖（DvP）結算在貿易融資和自願減排量（carbon credit，又稱碳信用）等領域的用例。