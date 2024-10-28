茹立雲：金融業向智能化發展　AI將為業界深度變革

「新人工智能(AI)四小龍」之一百川智能聯合創始人兼總裁茹立雲在港出席金融科技周時表示，金融行業正向智能化和協作化發展，中國AI行業在政策支持和龐大市場方面具備優勢，將可為金融行業帶來深度變革。

他認為，創新與監管為相輔相成，強調公司非常注重合規，尤其在數據隱私和安全方面，同時積極推進金融機構與監管機構的合作，又預期金融行業正向智能化和協作化發展。

他指出，公司旗下的大模型，可幫助金融機構進行精準的市場預測，支持跨機構合作，並實現高度個性化的服務，期望公司不僅引領中國市場，也能推動全球AI技術的發展，特別是一帶一路沿線的東南亞和中東國家，相信中國的AI 可以為不同行業，特別是醫療和教育方面的發展需要帶來支持。

另外，茹氏提到，其早年的工作與AI結下深厚淵源，故在2023年初創立公司時，專注技術突破和實際應用，其AI大模型已達到國際水平，可於數據分析、智能客服和風險控制方面提升金融機構的營運效率及客戶體驗，支持香港金融行業，以至本土企業的發展。