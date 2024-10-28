渣打香港完成有關貿易及供應鏈融資代幣化資產用例

渣打香港宣布，在金管局推出的Ensemble沙盒，完成有關貿易和供應鏈融資的代幣化資產用例。今年8月正式啟動的沙盒旨在開拓創新金融市場基礎建設，探討透過應用批發層面央行數碼貨幣，順暢地進行代幣化貨幣的銀行同業結算。

貿易和供應鏈融資屬沙盒首階段試驗涵蓋的4大代幣化資產用例主題之一。透過

Libeara(SC Ventures 旗下的代幣化平台)，該行在測試中運用代幣化技術，將信用證項下的議付過程(credit bill negotiation)轉移流程數碼化，以提升生

態系統內各參與方之間端到端流程的效率。

渣打香港同時正在參與另外3個代幣化資產用例主題的概念驗證測試，即固定收益

和投資基金、綠色和可持續金融，以及與螞蟻國際合作有關流動性管理的代幣化用

例測試。

渣打香港數碼資產及金融科技主管馬飛(Dominic Maffei)預期，至2034年前，全球對代幣化資產的需求或高達30萬億美元，當中貿易和供應鏈融資的資產的佔比可達16%，成為全球首3大代幣化資產類別之一。因此，相信Ensemble項目對推動香港代幣化市場發展，以及鞏固香港作為全球數碼資產中心將會發揮至為關鍵的作用。