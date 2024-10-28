北區新盤上樓書加快推售 何文田豪宅獲大手斥1億掃4伙
2024年10月28日 21:37
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新界全新盤加快部署推售，北區樓花項目突擊上載樓書，提供765伙，主打一房單位。與此同時，近日一手豪宅表現不俗，何文田站上蓋項目最新獲大手客斥資逾1億元掃入4伙特色單位。
●北區雲向上載樓書 最細單位實用面積196方呎起
永泰地產(00369)旗下北區粉錦公路雲向，周一(28日)上載樓書至一手住宅銷售網。項目為一座樓高34層的住宅大樓，提供765伙，主打一房單位，最細特色戶實用面積由196方呎起。該盤提供的戶型涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積196至868方呎。
●牛頭角皓日現樓連家具單位曝光
恒隆地產(00101)旗下牛頭角皓日，周一(28日)首度開放現樓連裝修示範單位予傳媒參觀。項目最新修訂價單，更新10伙單位售價，並安排於周五(1日)出售，實用面積由494至511方呎，扣除13.5 %折扣及6%現金回贈後，售價介乎約896萬至1,014萬元，呎價約17,538元至19,974元。售價及呎價最低為3樓C室，實用面積511方呎。周五同日招標賣4伙。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售8,339萬元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目 ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(28日)沽出三房單位，為第3座20樓B室，實用面積1,840方呎，連同1個車位以8,339.2萬元售出，呎價約45,322元。發展商指，項目開售至今累沽81伙，總套現逾74億元。若單計10月，亦已錄得13宗成交，涉及成交金額逾9億元。
●啟德天瀧周五招標賣15伙
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，月內已售出22伙，套現約9億元。最新上載最新銷售安排，落實周五(1日)起以招標形式發售15伙。該盤是日招標售出兩伙，共涉6,776萬元。包括3座6樓A室，實用面積1,102方呎三房，成交價3,388萬元，呎價約30,744元。
●何文田站朗賢峯獲大手客斥資1.05億元掃4伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯，周一(28日)連沽6伙，包括有一組大手客斥資約1.05億元購入4伙平台特色戶，其中1伙為2座1樓B室，實用面積753方呎，三房間隔，附連664方呎平台，通過招標以2,304.8萬元售出，呎價約30,608元刷新項目最高紀錄。
●啟德MIAMI QUAY I三房成交價1,633萬元
由會德豐地產等發展的啟德MIAMI QUAY I，周一(28日)錄得第1座10樓B室，實用面積661方呎，屬三房一套間隔，成交價1,633.4萬元，呎價約24,711元。項目至今累售119伙，套現近13.9億元。
●元朗雨後最後8伙 增5%折扣優惠
星星地產旗下已屆現樓的元朗雨後，全盤累售327伙，總銷售額衝破20億元，僅餘最後8伙待售。項目於周一(28日)更新價單，為餘下所有單位提供限時的「雨後秋日」折扣，於11月15日或之前購入單位，買家可獲5%樓價折扣優惠。現時入場單位為22樓S室，實用面積294方呎，開放式間隔，折實價391.17萬元，呎價約13,305元。
●日出康城SEASONS系列累沽904伙
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，近日交投明顯加快，最新今(28日)售出第2B座36樓E室，實用面積324方呎一房，成交價474.7萬元，呎價約14,651元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售904伙。