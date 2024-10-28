北區新盤上樓書加快推售 何文田豪宅獲大手斥1億掃4伙

新界全新盤加快部署推售，北區樓花項目突擊上載樓書，提供765伙，主打一房單位。與此同時，近日一手豪宅表現不俗，何文田站上蓋項目最新獲大手客斥資逾1億元掃入4伙特色單位。

●北區雲向上載樓書 最細單位實用面積196方呎起

●牛頭角皓日現樓連家具單位曝光

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS三房售8,339萬元

●啟德天瀧周五招標賣15伙

●何文田站朗賢峯獲大手客斥資1.05億元掃4伙

●啟德MIAMI QUAY I三房成交價1,633萬元

由會德豐地產等發展的啟德MIAMI QUAY I，周一(28日)錄得第1座10樓B室，實用面積661方呎，屬三房一套間隔，成交價1,633.4萬元，呎價約24,711元。項目至今累售119伙，套現近13.9億元。

●元朗雨後最後8伙 增5%折扣優惠

星星地產旗下已屆現樓的元朗雨後，全盤累售327伙，總銷售額衝破20億元，僅餘最後8伙待售。項目於周一(28日)更新價單，為餘下所有單位提供限時的「雨後秋日」折扣，於11月15日或之前購入單位，買家可獲5%樓價折扣優惠。現時入場單位為22樓S室，實用面積294方呎，開放式間隔，折實價391.17萬元，呎價約13,305元。

●日出康城SEASONS系列累沽904伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，近日交投明顯加快，最新今(28日)售出第2B座36樓E室，實用面積324方呎一房，成交價474.7萬元，呎價約14,651元。發展商指，整個SEASONS系列自今年3月開售至今，累售904伙。