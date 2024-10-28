【業主急走】將軍澳兩房戶持貨僅2年帳蝕98萬沽

樓市去向未明，部分持貨年期較短的業主選擇止蝕離場，將軍澳中心兩房以730萬元售出，原業主持貨約兩年帳面損失約98萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原柳志明表示，堅尼地城泓都3座中層E室，實用面積約471方呎，兩房間隔，叫價918萬元，累減73萬元或約8%，以845萬元成交，呎價約17,941元。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌太古城東海閣低層D室，實用面積約708方呎，套三房間隔，原以950萬元放售，最終以905萬元成交，呎價約12,782元，新買家為區內租客。

●中原冼子明表示，小西灣居屋富欣花園4座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，以348萬元放售，減價後以300萬元未補價第二市市場價成交，呎價約6,961元。

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九龍區

●中原歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺2座高層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔望樓景，累減146萬元或約17%，以734萬元易手，呎價約15,584元。

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新界區

●中原伍錦基表示，沙田第一城48座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，以428萬元易手，呎價約15,070元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山本月暫錄約103宗成交，較上月同期上升超過5成，其中新港城佔約15宗，屋苑N座中層2室，實用面積約337方呎，兩房間隔，開價約480萬元，議價後以450萬元易手，呎價約13,353元。

●中原黎宗文指出，大圍及沙田區本月暫錄約110宗成交，較上月同期大增約7成多，房協沙田綠怡雅苑3座高層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，叫價約630萬元，本月下調至500萬元，最終以498萬元未補價第二市場價成交，呎價約9,765元。

●美聯吳偉文稱，上水居屋彩蒲苑D座高層3室，實用面積約438方呎，兩房間隔，未補價第二場叫價365萬元，議價5萬元，以360萬元成交，呎價約8,219元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺居屋嘉盛苑C座中層2室，實用面積約606方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價約538萬元，減價後以488萬元易手，呎價約8,053元。

●利嘉閣莊國寶稱，屯門市廣場1座低層G室，實用面積約335方呎，兩房間隔望樓景，原以360萬元放盤，減價後獲投資客以323.8萬元承接，呎價約9,666元。

●美聯曹錦輝表示，元朗YOHO Town第1座低層A室，實用面積約516方呎，三房設計，以670萬元放售，減價後以605萬元成交，呎價約11,725元。原業主2020年以725萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕值120萬元。

●中原王勤學稱，元朗YOHO MIDTOWN第7座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，減價10萬元，以670萬元沽出，呎價約12,885元。原業主於2020年3月以775萬元買入，持貨4年帳面蝕105萬元，貶值13.5%。

●利嘉閣李錦榮表示，東涌東堤灣畔2座中層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，以567萬元售出，呎價約10,423元。屋苑本月暫錄約9宗成交，現有約85個放盤，入場費由約600萬元起。

●美聯劉世華稱，將軍澳天晉II第3A座低層C室，實用面積約649方呎，三房連套房間隔，成交價1,110萬元，呎價約17,103元。

●中原陳炯炫表示，將軍澳海悅豪園2座中層D室，實用面積約432方呎，兩房間隔，以595萬元成交，呎價約13,773元。

●利嘉閣楊凱俊表示，將軍澳中心2座高層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，以730萬元成交，呎價約15,699元。原業主於2022年以約828萬元購入單位，持貨約兩年帳面損失約98萬元，蝕幅約11.8%。

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