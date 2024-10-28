黃傑龍：港餐飲業「的確難做」　公司積極轉型求生

他又以加沙戰爭為比喻，當地有不少人沒有因戰爭而喪生、「走得快就無事」，但不能因而就認為打仗不危險，強調要判斷香港餐飲業市道，並非留意個別品牌表現、「有冇人排隊」，而是觀察整個市道在收縮或是擴張。

他指，香港現時消費力「弱啲」，要轉型求生，在2024年餘下2個月很繁忙，公司分店及品牌組合快速轉型中，形容「好積極」。

黃傑龍另預告，早前掀起排隊人潮的牛肉漢堡品牌「挽肉與米」在港第二間分店，將於聖誕節前，在尖沙咀一商場開幕，並透露新店與現有中環分店有分工，詳情再作公布。除了該品牌外，在尖沙咀同一商場，將各開一間抹茶品牌「The Matcha Tokyo」及蘇州麵館「敘. 小麵」，形容後者為「叙字號回歸第一彈」。

他又指，正在裝修的分店，包括在尖沙咀K11 Artmall的溫野菜；啟德體育園4個新品牌，分別是「好鍋日子」、「KAMO」、「牛角J」，及「兩姊妹涼皮」，而「牛角J」及「好鍋日子」在東涌也有分店。

換言之，叙福樓將至少新增10間店。