向世界錢進：外勞移日生活具挑戰　居留政策成最大阻礙？

日本是全球最高齡國家，迫切需要外國勞工來填補當地職位空缺，當日本在疫情過後放寬入境限制措施後，確實吸引大量外國人赴日工作和居留。不過，目前外籍人士要在日本長期生活依然不易。

日本人口老化問題嚴重，逾一成日本人年紀超過80歲，而65歲以上人口比例亦增至近三成，居世界第一。日本政府承認，該國是世界上老年人口比例最高的國家，由於工作不穩定及經濟不景，愈來愈多日本年輕人延遲結婚和生育，結果令老年人看護成本不斷上升，同時沒足夠年輕人去填補工作崗位，以及支付各種社會和福利計劃的費用。

據日本當局統計，逾900萬個老年人仍在工作，佔勞動力13.6%，到2040年老年人料佔總人口34.8%。

外國人新高 比例望破10%

不過，值得留意是，新冠疫情後日本放寬入境限制措施，令外國人蜂擁而至，淨入境人數超越2019年，令該國人口結構出現轉變。據統計，目前在日本的外國人達342萬人，比2022年底增加11%，創歷史新高，佔日本總人口超過2%。按國籍來看，中國人最多，有約82萬人，比去年增加60,275人，緊隨其後是越南人和南韓人。

有報告預測，2067年外國人將超過日本總人口一成。同時，若淨入境人數按年再增，外國人佔比將加速，至2050年前後在日本的外國人將超過1,000萬人，佔總人口一成，即未來日本10人中就有一個外國人。

再者，不僅赴日本的外國人愈來愈多，他們在日本生活的時間也愈來愈長。撇除旅遊、探親等短期停留在日本的外國人，1996年前往日本的外國人中，在日本生活3年以上的佔28.8%，2006年這佔比增至32.3%，2016年比例更增至41.7%，反映外國人在日本的停留時間趨升。

日本迫切需要外國勞工來填補人口減少和高齡化留下的職位空缺，但現實是外國人想留在日本並不容易。原因是日本對待外勞的方式模稜兩可，一來多數政客不願為外勞創造無限期居留的途徑，特別是那些從事低技術工作的工人；二來日本人偏向保守，有時對正在融入的新移民存有戒心，使外國人難以在日本扎根。

數據顯示，外國出生工人的工資平均比從事同一工種的日本人低30%，而且工人與僱主的關係往往不穩定，職業前景亦不明，但由於外國勞工擔心失去留在日本的權利，故大多只會忍氣吞聲。然而，這種不公情況的發酵，可能導致外勞不再選擇來日本工作，最終或會使日本在與南韓和台灣等鄰近地區的競爭中付出代價，因這些地方也在爭相尋找勞動力。

多從事收銀員等低技術工作

統計發現，自2007年以來日本的外國勞工數量翻了兩番，至逾200萬人，其中部分會從事便利店收銀員、酒店職員、餐館侍應等技術較低工作。惟日本的外國出生居民總數不到總人口的3%，遠低於歐美發達國家的雙位數比例。

分析認為，這與日本政策是為「最好在日本只是短期工作的人」而設有關。日本政府早在2018年通過法律，授權大幅增加允許進入該國的低技術外籍勞工數量。今年較早前，政府承諾在未來5年將這類工人的數量增加一倍以上。

然而，日本在放鬆其他規定的同時也收緊了一些規定。今年春天，執政的自民黨推動通過對日本移民法的修訂，針對持有永久居留權的外國人，如有犯罪、不納稅等，將被取消永久居留許可，過往一般是重大犯罪者才會被取消永居。對此，批評人士警告，這項政策可能會使外國人易於因輕微的違規行為而被取消居留身份，令他們失去安全感，並助長歧視和偏見。

按目前規定，外國人在獲得日本的永久居留權之前須達到門檻頗高的要求，包括通過語言和技能測試。在其他發達國家如德國，政府會為新的外國居民提供400小時的語言課程，計及補貼後的課程費用低廉。而日本政府沒為外勞提供有組織的語言培訓。再者，在日本的大城市以外，不會說日語的外國人很難與當地政府或學校人員溝通，一旦遇到醫療緊急情況，同樣很少有醫院工作人員會說日語以外的語言。

-----

●四成外國人曾遇業主拒租屋

新冠疫情全面解封後，全球面對人力短缺的挑戰，日本不能獨善其身。幸而，日本政府透過政策引進外籍人才，企業亦願意聘用，使去年底因商務、學術研究、婚姻等而在日本居留的外籍人士超過340萬個，創統計新高

不過，據報多達四成在日本生活的外國人遭遇差別待遇，包括租樓時有機會因不是日本人而被業主拒租。有外國租客分享，即使自己在日本有永住權，也受僱於日本知名企業，在尋找租盤時仍遭拒絕。另有外國人指，業主沒詢問其收入、職業，只因不是日本籍就拒絕租樓給他，感到非常失望。

即使日本政府呼籲業主尋找租客時不應挑選國籍，要公平對待避免歧視，但實際上毫無法律約束力，所以幫助不大，依然有很多外國人租不到屋。

地產中介歸因文化差異

究其原因，當地地產業界指，部分外國租客不愛惜屋內設備、容易遭鄰里投訴未遵守社區規定，繼而增添業主的麻煩，故業主乾脆拒租。另外，由於文化不同，一些外國租客習慣每天弄些油膩的食物，但清潔打掃不徹底，結果業主收回物業後被迫重新翻修，涉及費用隨時多於租金收入。由於租樓給外國人經常聽到負面消息，業主普遍已成驚弓之鳥，為求安心還是租給日本人。

有幫助外國人租屋的地產中介公司指，重點是幫助租賃雙方縮小文化認知的差距，減少雙方的誤解與衝突。此外，在向外國租客說明重要事項時，亦會採用對方理解的語言。