Apple手機AI功能已上線 另推新款iMac加入新色

蘋果公司(Apple Inc.)周一(29日)宣布推出一款配備最強M4晶片及人工智能(Apple Intelligence)的新款iMac。此外，符合硬件設備配置要求的iPhone、iPad及Mac都可使用Apple Intelligence功能，而包括將ChatGPT服務整合至Siri及圖像生成的下一批人工智能(AI)功能則將於12月上線。

公司發布iOS 18.1手機操作系統更新，符合設備配置要求的用戶可以體驗首批AI功能，這些功能最早在6月的蘋果全球開發者大會(WWDC)上提及。蘋果公司並發布MacOS Sequoia 15.1及iPadOS 18.1等操作系統更新，搭載M4晶片的裝置可以開始使用全新的Apple Intelligence功能。

第一批次的AI功能較常規，包括整合至應用程式中、用於摘要及重寫文字的寫作工具(Writing Tool)、照片中刪除某個物體的影像清理(Clean Up)、郵件與通知的摘要總結、重新設計後的Siri打字輸入、Notes程式中的音訊轉錄文字摘要、Message簡訊智能回應等。

要留意，只有iPhone 15 Pro和Pro Max，以及今年最新發布的iPhone 16系列手機，才支援AI功能，自2021年以來只要是配備M1及更高級晶片的Mac電腦，都能運行蘋果公司的AI。

分析指，發布首批AI功能，對蘋果公司而言是重要里程碑，既能藉此推動上月發布的iPhone 16系列新型手機銷情，也能回應華爾街對其AI策略的關注。另一方面，外界預期，12月發表的新一批AI功能更強，包括整合ChatGPT至Siri的服務中，以及推出更能對標競爭對手的影像產生工具。