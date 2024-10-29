差估署9月私宅售價指數再跌1.67%　連挫5個月

本港住宅樓價繼續下滑，差餉物業估價署周四(26日)公布的臨時數據顯示，2024年9月私人住宅售價指數報287.9點，按月再跌約1.67%，已連續5個月下挫，累跌約7%，創2016年8月後的逾8年最低。而今年首9個月則累跌約7.52%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約27.68%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年9月私宅租金指數報196點，按月輕微上升約0.05%，已連漲7個月，累升達6.29%，為2019年9月後的約5年新高。而今年首9個月則累升約5.37%，走勢大幅跑贏樓價。

9月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報289.1點，按月挫約1.67%，連挫5個月，累跌約7.04%，為逾8年最低。而首9個月則累挫約7.52%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報265.6點，按月挫約1.56%，也連續5個月回落，累跌約5.88%，同為逾8年最低。該指數首9個月累挫約5.31%。

此外，據該署臨時數據，9月各區實用面積約431方呎以下細單位平均呎價全線下挫；其中以九龍區跌幅較大。

該區細戶上月平均每方呎售價最新報約10,072元，按月再挫約5.78%。首9個月累跌約9.65%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約433萬元。

至於，新界區最新平均呎價跌穿1萬元，最新報約9,924元，為約8年以來首次低於萬元，按月下挫約2.89%。今年首9個月則累挫約6.57%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約426萬元。

而上月港島區細單位平均每方呎售價跌穿1.2萬元至最新報約11,993元，按月下挫約1.08%，並已連跌4個月，累挫約8.49%。今年首9個月累積回落約13.73%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約515萬元。