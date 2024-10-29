內地新一輪債務置換規模料達6萬億至10萬億人幣

內媒報道，為緩解地方政府化債壓力，中國財政部擬「一次性增加較大規模債務限額置換地方政府存量隱性債務」，專家認為，新一輪債務置換規模或將達到6萬億至10萬億元人民幣(下同)。

專家指，地方政府可重啟發行「置換債券」，或繼續發行「特殊再融資債券」、「特殊新增專項債券」，用於緩釋地方債務違約風險，助力地方政府將更多精力和資源投入經濟發展和民生保障中。

報道指，借助大規模債務置換，更多存量隱性債務將借此顯性化，有助於未來地方政府對債務的監控與管理。分析認為，此次一次性增加的地方政府債務限額規模或將在10萬億元左右。實現全部現存隱性債務「由隱變顯」。

另有意見指，本輪隱性債務置換的主要目標在於防範近兩年內針對城投債等隱性債務領域可能出現的大規模違約風險。隱性債務置換規模主要取決於到期地方政府隱性債務本息的數額，從實際情況看，城投債每年到期的本息總額約在3萬億元左右，考慮到置換時可能需滿足的本息需求，每年或需要進行約2萬億元規模的隱債置換。綜合當年國家財政的承受能力，若置換計劃分3年實施，則總額可達到6萬億元左右。