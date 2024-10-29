胡潤百富榜出爐　張一鳴膺中國首富　一港富商首入十大

胡潤研究院公布新一份「胡潤百富榜」，抖音母公司字節跳動創始人張一鳴以3,500億元人民幣(下同)財富第一次成為中國首富，其財富比去年增加1,050億元；農夫山泉創辦人鐘睒睒及騰訊創辦人馬化騰分別居第二及第三位。

胡潤指出，張一鳴是第一位「80後」白手起家的中國首富，也是2009年以來最年輕的中國首富。他引領了短視頻時代，因為一個革命性的商業模式創新，以及全球化的戰略布局，使他登上中國首富。

位列第二的鐘睒睒，財富去年下降1,100億元，以3,400億元讓出坐了三年之久的首富位置，主要因為農夫山泉今年第二季業績成長放緩。

馬化騰財富比去年增長350億元，以3,150億元位居第三，主要因為騰訊在遊戲、廣告、雲端業務等方面的表現顯著，推動了公司整體業績的提升。

榜單的前十名中有一位新上榜，為恒基兆業的李兆基家族，財富比去年上漲9%，以1,750億元首次進入前十，位居第九，比去年上升2位。

最新的胡潤百富榜中，共有1,094位個人財富50億元以上的企業家上榜，比去年減少12%或147位，比2021年的高峰減少25%或371位。其中896位居中國內地，168位住在港澳台地區，香港及台灣各佔82位和86位，30位居住在中國以外。上榜創業家總財富比去年下降10%，至21萬億元。