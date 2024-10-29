萊坊王兆麒：預料樓價近見底　全年睇跌約8%

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價，9月指數按月再回落約1.7%，今年樓價累計下跌7.5%。在減息前，當時市場在消化撤辣消息後，沒有其他利好消息承接，而高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。隨着美國9月減息半厘，預料樓價將近見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，預測樓價全年下跌約8%。

2025年樓市基調會比今年好，如美國保持現有減息步伐，明年樓價有望回升約3%。預料美國將於年內再減息半厘，而香港銀行或會再減息0.25厘，年內實際按息或可回落至3.625厘，高息因素開始逐漸緩和。

⁠他預計，新盤銷情較二手住宅好，市場貨尾量將會略為回落，但預計貨尾量要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐，最快在2025年年中回落至較低水平。

短期內按月成交將徘徊在4,500至5,000宗水平。隨着減息周期開始，市場購買力需時釋放，預計今年一、二手成交量約50,000至53,000宗。

發展商積極減價去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府高才通計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升8%，整體租金回報升穿3厘。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，勢創歷史新高。