利嘉閣陳海潮：樓價指數料續跌　最快年底才有望反彈

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，多項利好因素激活樓市，惟受惠的只是交投量，對樓價影響未見明顯，相信樓價在第四季是先求止跌，最快年底才有反彈動力。

差估署最新數據顯示，2024年9月私人住宅售價指數續跌約1.67%，連跌5個月，累挫約7.01%，按季則跌約4.83%。樓價創自2016年9月以來逾8年新低。今年首三季樓價累跌約7.52%，與2021年9月的歷史高位398.1點比較，累積跌幅擴大至約27.68%。

陳海潮指出，9月樓價持續下跌，仍然受一手新盤低價開售影響，即使相繼有減息及中央救市的利好因素支持下，整體市場氣氛的確明顯好轉，交投量亦逐步大增，惟只旺丁不旺價。普遍所見，發展商在一手貨尾高企下，低價開盤策略不變，直接窒礙二手樓價反彈動力。

展望第四季，下次公布的10月份樓價最多收窄跌幅至1%，而美國11月8日再度議息，期望香港可以再跟隨減息，屆時料帶動樓價在11月持平，並於12月開始反彈約1%，即第四季樓價或趨窄幅波動，全年計數樓價最終料跌約7.5%。

租金指數方面，9月升幅收窄至約0.05%，反映旺季結束因素，總結第三季租金累升約1.82%，首三季共升約5.38%。預測第四季專才及高才通對租賃市場仍有一定支持，租金有機會按季再微升約1%至2%，全年租金升幅料約7%。