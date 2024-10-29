姚嘉仁：港交所會因應市場變化　建立合適基建

他舉例指，去年推出的新股結算平台FINI，正正是利用科技，令到流程更現代化，從而大幅縮短新股定價至開始交易的時間。至於籌備中的綜合基金平台，則是將現有的提升至另一層次，包括集資訊、認購、贖回等於一身。

他認為，所有資本市場都希望擁有一流的產品、投資者及市場基建，而科技能扮演關鍵角色，讓市場在不同情況下，能更有效率、更安全及更負責地增長，確保在波動市仍能穩健進行交易，尤其是在不同時區的投資者。香港作為連接全球及中國的「超級連繫人」，其角色更為重要，未來要建立更多的互聯互聯產品，並將股票通、債券通等進入其他地方。

他又提到，港交所節上市改革，已重塑香港股票市場的基因(DNA)，由過去的傳統企業主導，過渡至新經濟企業，佔比達65%。現時香港已是全球第二大、亞洲最大的生物科技企業集資中心。