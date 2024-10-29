美聯：樓市交投料持續 今季樓價或回升3%

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，9月差估署樓價指數尚未全面反映減息周期啟動，以及中央出招振經濟等利好樓市因素。事實上，根據「美聯樓價指數」，近期樓價走勢逐漸企穩，最新報127.6點，按周升0.25%，比起3周前的年內低位累升約0.31%，而10月迄今僅微跌約0.1%。按此推算，預期10月份差估署樓價指數跌勢收窄，甚至有望止跌回穩。

近期一二手交投明顯轉旺，一手方面，10月首28日一手成交量錄近2,800宗，比起9月全月已大幅高出近2.9倍，並創7個月新高。二手方面，綜合該行分行資料，全港35個大型屋苑於過去4周(9月30日至10月27日)合共錄327宗成交，比起對上4周的190宗大增超過7成。預期11月聯儲局有望再度減息，加上多重利好樓市因素下，料樓市交投旺勢持續，預期第四季樓價有望回升約3%。

租金方面，9月份租金指數按月微升約0.1%，連升7個月，創5年新高。據美聯「租金走勢圖」，9月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.92元，同樣按月微升約0.1%，連升7個月及創5年新高。可見租與樓價走勢背馳，連續兩年出現「租金升、樓價跌」的罕見格局。