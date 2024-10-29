滙控：減息續影響淨息差 料香港房地產不會推高ECL
2024年10月29日 15:10
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環球央行開始減息，滙豐控股(00005)第三季淨利息收入按年減少逾17%，臨時集團財務總監莊敬行(Jonathan Bingham)解釋，主要與提早贖回舊有證券錄得虧損，以及出售滙豐阿根廷業務的調整，但長遠來說，兩者均屬利好因素；但今、明兩年淨息差將持續受減息周期影響。
他指，減息將利好企業的借貸意欲，尤其是香港及英國兩大主要市場，有望實現貸款單位數增長的長期指引；惟具體時間難料，相信貸款增加有助抵消淨利息收入下跌的不利因素。
集團第三季預期信貸損失(ECL)按季增加，莊敬行稱，部分原因為英國在第二季有所回撥，第三季則回歸常值，同時內地房地產相關減值壓力紓緩；未見資產質素會有明顯惡化的趨勢。
香港商業房地產相關ECL為1億美元。莊敬行直言，部分香港地客戶仍面臨資金壓力，不過期抵押品狀況良好，料不會成為未來ECL增長的主要因素，強調要支持客戶渡過難關，相信隨着利率回落，其償還壓力應有所改善。
艾橋智則補充，集團對香港整體經濟，尤其是香港商業地產行業的前景有信心，當中與環球進入減息周期，加上港府修定逆周期措施，均對行業前景帶來積極作用。