滙控：減息續影響淨息差　料香港房地產不會推高ECL

他指，減息將利好企業的借貸意欲，尤其是香港及英國兩大主要市場，有望實現貸款單位數增長的長期指引；惟具體時間難料，相信貸款增加有助抵消淨利息收入下跌的不利因素。

集團第三季預期信貸損失(ECL)按季增加，莊敬行稱，部分原因為英國在第二季有所回撥，第三季則回歸常值，同時內地房地產相關減值壓力紓緩；未見資產質素會有明顯惡化的趨勢。

香港商業房地產相關ECL為1億美元。莊敬行直言，部分香港地客戶仍面臨資金壓力，不過期抵押品狀況良好，料不會成為未來ECL增長的主要因素，強調要支持客戶渡過難關，相信隨着利率回落，其償還壓力應有所改善。

艾橋智則補充，集團對香港整體經濟，尤其是香港商業地產行業的前景有信心，當中與環球進入減息周期，加上港府修定逆周期措施，均對行業前景帶來積極作用。