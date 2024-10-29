財庫局：與沙特在綠色金融、金融科技及家辦上具合作機會

香港積極加強與中東的聯繫，財經事務及庫務局副局長陳浩濂在金融科技周與沙特阿拉伯金融產業發展計劃副署長Mohammed AlSarrani對話時表示，雙方最大的合作機會在綠色金融、金融科技及家族辦公室。港府將努力與中東等地區的大型主權財富基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產，「渴望加強香港和沙特阿拉伯之間的雙邊投資流動和金融合作」，認為這是合作和協作旅程的開始，形容「是中東和亞洲兩個地區的互利之旅」。

他指，從政府層面，香港和沙地阿拉伯去年已簽署一份關於投資促進的諒解備忘錄，以加強兩地之間在投資促進方面的合作，並透過鼓勵交流訪問和專業知識，組織會議等活動，以及交流與商業和投資環境有關的資訊等，加強兩地在促進直接投資領域的經濟關係。

事實上，坊間對香港拓展中東市場抱有疑惑。陳氏亦借機解畫，在過去幾年，中東和亞洲的經濟均大幅增長，不單規模擴大，還發展新的業務和技術 可惜彼此的溝通和交流在新冠疫情期間被逼中斷，所以現在是趕上和探索兩個地區之間貿易和投資機會。

他續指，雙方都有強烈意願加強合作，並正在建立更廣泛、更強大的相互信任基礎，並為更深入的合作創造可能性。特別是，在沙特推動經濟多元化的「沙特2030願景」政策下，香港作為亞洲領先的國際金融中心，國際債券發行、跨境財富管理、對沖基金、保險等方面具有優勢，而且獨有的互聯互通機制能連接內地，再疊加香港本身的核心競爭力，包括資本自由流動、普通法制度、簡單低稅收制度，以及與世界主要市場一致的監管制度，香港非常適合作為中心樞紐，讓沙特及中東拓展內地及亞洲市場。