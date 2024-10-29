會財局就「假會計師」問題推出網頁　讓公眾加深了解

會計業界持續關注「假會計師」問題，繼早前財經事務及庫務局明言會打擊之後，會計及財務匯報局(簡稱會財局)亦針對有關問題推出專門的網頁，以便公眾能更全面了解有關簽署審計報告的法律要求。雖然尚未發現任何「假會計師」個案的報告，但有關審計質量問題的證據日益增多一些違反專業操守的執業會計師透過中介承接大量審計項目，濫簽審計報告，嚴重忽視審計品質和專業標準，形容問題逼切，該局與財庫局、稅務局以及香港會計師公會緊密聯手，共同制定兩項措施。

會財局行政總裁賴翠碧表示，對任何有機會損害財務匯報整體品質的會計不當行為深表關切。「假會計師」存在或許難以察覺，但更令人擔憂的是有執業會計師沒有盡職確保審計品質，隨意簽發審計項目。財務匯報的品質和可信度至關重要，對這些肆意大量簽發項目的審計公司，局方絕對毫不妥協。

該2項措施包括修訂《香港審計準則》，所有簽發審計報告人士必須在審計報告中披露其執業證書編號；以及在報稅中包含執業證書編號，要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告之人士的執業證書編號。

會財局鼓勵公眾繼續保持警惕，如透過會財局網站上查詢執業會計師和會計師事務所或執業法團的名冊，核實會計專業個人或公司的資格，並及時報告任何有關對會計專業的疑慮，可循透過會財局網站舉報及作出投訴。基於會財局無權規管欠缺專業資格的人士提供審計服務，相關個案應直接向執法部門舉報，以便迅速跟進。