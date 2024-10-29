香港第三季銀主盤存量249個　按季再升8.3%

銀主盤持續上升，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止2024年9月，住宅銀主盤存量共249個，比上季的230個增加19個，升幅約8.3%。當中，只有私人住宅存量上升，公營房屋存量不變。

以價值劃分，樓價1,000萬港元或以下私人住宅存量均錄得升幅，1,000萬元以上卻下跌，當中1,000萬至2,000萬存量減幅達一成半。9月減息後，樓市氣氛回暖，加上施政報告利好樓市措施，市場成交增加，估計銀行會加快推售銀主盤，預期第四季銀主盤存量將進一步上升。

今年第3季私人住宅銀主盤存量189個，較上季170個，增加19個，升幅約11.2%，為近8季次高，僅低於2023年第四季197個。公營房屋存量60個，數字與上季相同，因新增數量等同售出量，故存量持平，繼續處於高水平。

私人住宅按銀主放盤價劃分，價值1,000萬元或以下新增銀主盤升幅均超過45%，其中700至1,000萬元，以及500萬至700萬元增幅更高達61%與58%。由於售出量追不上新增數量，故1,000萬或以下銀主盤存量增長11%至21%不等。相反，1,000萬至2,000萬元及2,000萬元以上新增銀主盤升幅均少於四成，售出量亦明顯高於新增數量，故該兩類價值類別的銀主盤存量，分別下跌15%及9%。

分區而言，新界區第三季私人住宅銀主盤存量92個，按季升約33%，惟同期港九市區均下跌。新界不同價值新增銀主盤全部錄得升幅，其中700至1,000萬元及1,000萬至2,000萬元增幅達一倍以上，分別錄1.4倍及1.17倍。1,000萬至2,000萬元存量僅升約17%，是新界銀主盤存量唯一升幅少於兩成的類別。惟其他價值類別因售出量略為遜色，故存量升幅介乎約24%至約一倍。

九龍區私人住宅銀主盤存量52個，按季下跌約2%。九龍新增銀主盤集中500萬至700萬元，增幅達83%，期內售出量高於新增數量，所以存量下跌17%。各價值類別中，以1,000萬至2,000萬新增銀主盤增幅最少，只有14%，售出量更大幅高於新增量，致存量急跌逾四成。

港島區私人住宅銀主盤存量45個，按季下跌約6%。港島放盤價700至1,000萬元及1,000萬至2,000萬元均未有新增銀主盤，而期內分別售出1宗及2宗，存量大減約33%及約29%。雖然2,000萬以上新增銀主盤升幅達30%，但存量下跌約兩成。

今年第3季1,000萬至2,000萬元私人住宅銀主盤售出個案共11宗。所有單位均在2017年或之前買入，而且實用面積均為600方呎以上，其中有5宗上手買入為一手。當中2宗的成交價低於業主買入價，蝕幅達三成以上，全屬何文田皓畋。