置地公司將不再於亞洲區內投資「建售物業」

新加坡上市的中環地主置地公司宣布，將專注於亞洲主要城市開發尊尚綜合商用物業，以推動公司的可持續及長線發展。在新策略下，公司將不再於亞洲區內投資「建售物業」(build-to-sell)項目，當中包括住宅及擁有中期租賃的資產。集團將繼續完成該業務板塊中的全部現有項目，同時積極從中回收資金，投入到新的綜合商業地產業務機遇中。透過在2035年之前回收高達100億美元的資金，集團期望其息稅前利潤及每股分紅均能實現雙倍增長。

該策略旨在鞏固置地公司的核心能力，為公司的長遠經常性收入創造增長，並期望為股東帶來卓越回報。新策略的制定是緊隨着集團在2024年4月1日任命史米高(Michael Smith)成為行政總裁的決定，亦是集團在過去6個月進行全面業務評估後的結果。

置地公司亦將進一步加大對香港、新加坡及上海等核心市場現有旗艦級優質綜合用途項目的投資，同時選擇性地在區內其他主要城市中物色業務拓展機遇，尤其是受惠於全球普遍的質量優先趨勢、即其房地產周期的各個階段都能享受到更高租金回報和出租率的城市。

又將將擴展與文華東方酒店集團的合作夥伴關係，並進一步與集團逾2,500家租戶中的金融服務機構及奢侈品領域的全球領軍企業合作。為支持上述各項舉措，置地公司將投資於人才發展及招募，並考慮透過各種方案增加第三方資本，從而擴大集團投資物業資產管理規模。