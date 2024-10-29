啟德跑道區新盤掀戰幔　兩盤周六共推219伙應市

啟德跑道區新盤爆發搶客戰，兩盤同日加推，並相繼落實周六作新一輪銷售，合共發售219伙。

●北角炮台山英皇道101 KINGS ROAD

●啟德天璽‧天第1期招標賣10伙 單日吸金逾3億

●啟德跑道區DOUBLE COAST I 周六發售68伙

會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周二(29日)加推價單2號，提供38伙，折實平均呎價約18,536元，較首張價單高約3.6%。項目同步公布銷售安排，將於周六(2日)首輪發售68伙，當中58伙屬價單單位，另有10伙將招標出售。周六將發售的價單單位折實價442.3萬至1,285.2萬元。

●啟德跑道區柏蔚森II周六賣151伙

●啟德維港1號兩房成交價921萬元

●西南九龍維港滙III三房售2,988萬元

●啟德天瀧推豁免管理費優惠

●元朗洪水橋滙都I兩房呎售約10,726元