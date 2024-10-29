啟德跑道區新盤掀戰幔 兩盤周六共推219伙應市
2024年10月29日 21:06
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啟德跑道區新盤爆發搶客戰，兩盤同日加推，並相繼落實周六作新一輪銷售，合共發售219伙。
●北角炮台山英皇道101 KINGS ROAD
宏安地產(01243)發展的北角炮台山英皇道101 KINGS ROAD，周二(29日)公布，樓書及示範單位準備工作已到最後階段，發展商指，項目部署11月推出市場。樓盤對出的露天廣場命名為Piazza 101，佔地約1萬方呎，打造出一個自然綠化空間，設有商舖及餐廳，並提供戶外用餐區。項目的基座商場及露天廣場，合共提供約10個商舖。
●啟德天璽‧天第1期招標賣10伙 單日吸金逾3億
新鴻基地產(00016)旗下的啟德天璽‧天第1期，周二(29日)再以招標形式售出10伙，成交價介乎2,430.8萬至7,198萬元，呎價約27,405至36,262元，單日吸金逾3.3億元。成交價及呎價最高為第3座 (Peak Tower) 36樓B室，實用面積1,985方呎四房。該期數項目累售逾850伙，總成交金額超過97億元。
●啟德跑道區DOUBLE COAST I 周六發售68伙
會德豐地產牽頭發展，位於啟德跑道區的DOUBLE COAST I，周二(29日)加推價單2號，提供38伙，折實平均呎價約18,536元，較首張價單高約3.6%。項目同步公布銷售安排，將於周六(2日)首輪發售68伙，當中58伙屬價單單位，另有10伙將招標出售。周六將發售的價單單位折實價442.3萬至1,285.2萬元。
●啟德跑道區柏蔚森II周六賣151伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森II，周二(29日)上載價單2號，提供151伙，可享6至15%的折扣率，折實平均呎價約20,825元，一房單位折實價由502.9萬元起，該批單位已安排於周六(2日)以先到先得形式發售。
●啟德維港1號兩房成交價921萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，今(29日)售出2B座33樓E室，實用面積452方呎，兩房間隔，以921.2萬元成交，呎價約20,381元。
●西南九龍維港滙III三房售2,988萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周二(29日)售出1A座22樓B室，實用面積1,001方呎，屬三房一套連多功能房連洗手間，成交價2,988萬元，呎價約29,850元。該系列項目於10月共售出28伙，單月套現逾6億元。
●啟德天瀧推豁免管理費優惠
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周二(29日)公布向指定遊艇品牌船主送出豁免管理費優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於周二(29日)招標售出三房單位，成交價3,453.5萬元。
●元朗洪水橋滙都I兩房呎售約10,726元
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都I，今(29日)售出2座8樓B02室，實用面積445方呎，兩房間隔，成交價477.31萬元，呎價約10,726元。