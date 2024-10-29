荃灣朗逸峯四房短炒獲利　5個月速賺180萬離場

政府於年初取消辣稅，造就部分業主短炒獲利離場，荃灣朗逸峯一名業主於5個月前，以1,118萬元向銀主連車位購入屋苑套四房戶，最新以1,298萬元沽出住宅單位，未計車位，帳面已火速獲利約180萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣丁培鴻稱，鰂魚涌康景花園A座高層2室，實用面積約860方呎，三房間隔享開揚山景，以950萬元放售，最終以860萬元成交，呎價約10,000元。

●中原鄭俊輝表示，柴灣康翠臺7座高層A室，實用面積約536方呎，兩房間隔，以498萬元放售，吸引兩組客人爭奪，減價18萬元，以480萬元自由市場價沽出，呎價約8,955元。原業主持貨8年帳面需蝕讓約23萬元。

●美聯周永業表示，筲箕灣東威大廈1座中層21室，實用面積約471方呎，以約312萬元獲承接，呎價約6,624元。

●中原楊偉賢指出，大坑瑞士花園4座中層H室，實用面積約1,265方呎，兩房雙套房間隔，以2,200萬元放售，最終以2,028萬元連兩個車位沽出，呎價約16,032元。

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九龍區

●香港置業謝啟源表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街9號極低層單位，實用面積約827方呎，三房間隔，望公園景，以768萬元放盤，約兩個月後獲同區客洽詢，經議價後以690.8萬元易手，呎價約8,353元。原業主於2015年4月以約768萬元購入單位，現帳面虧損約77.2萬元。

●中原陳焯偉稱，奧運站凱帆軒1座高層C室，實用面積約429方呎，兩房間隔，累減133萬元或約16%，以717萬元易手，呎價約16,713元。

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新界區

●中原丘漢偉表示，荃灣朗逸峯5座中層A室，實用面積約1,158方呎，四房連套房間隔，8月連車位叫價1,380萬元，近日獲買家洽購，最終以1,298萬元不連車位易手，呎價約11,209元。原業主今年5月才向銀主以1,118萬元連車位買入物業，是次不連車位賣出，持貨短短5個月，未計車位帳面已獲利約180萬元或16%。

●中原伍錦基表示，沙田第一城本月暫錄約26宗成交，已超越上月全月20宗，實用平均呎價約12,998元，屋苑50座高層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔享山景，叫價約508萬元，議價後以438萬元易手，呎價約14,408元。

●中原黎宗文指出，沙田全輝中心B座中層2室，實用面積約266方呎，兩房間隔，以306萬元獲承接，呎價約11,504元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山海典灣3座高層C室，實用面積約783方呎，三房連套房間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,011萬元易手，呎價約12,912元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山曉峯灣畔2座中層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，減價38萬元，以590萬元成交，呎價約12,241元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦英苑J座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，叫價400萬元，減20萬元，獲買家以380萬元已補價自由市場價承接，呎價約5,891元。

●中原黃達雄表示，大埔中心本月暫錄約8宗成交，平均實用呎價約10,253元，屋苑7座中層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，去年放盤叫價約665萬元，業主長居海外，趁回港期間，議價後以480萬元沽出，呎價約10,643元。

●中原陳國輝稱，粉嶺綠悠軒7座中層H室，實用面積約445方呎，兩房間隔，以428萬元沽出，呎價約9,618元。

●美聯凌光盛指出，馬灣珀麗灣3座低層C室，實用面積約713方呎，三房連套房間隔，以640萬元放售，議價後以607萬元低市價售出，呎價約8,513元，更對上同類型單位做價低約31萬元。

●中原林頌宜表示，元朗Grand YOHO第10座中層E室，實用面積約519方呎，兩房間隔，減價32萬元，以728萬元成交，呎價約14,027元。原業主2020年9月以865萬元買入單位，約4年跌價約137萬元，貶值約16%。

●利嘉閣陳庭豐指出，元朗蝶翠峰一個連天台特色戶，實用面積約561方呎，天台約426方呎，三房間隔，以550萬元放售，經議價後以510萬元成交，呎價約9,091元。原業主於2019年以約648萬元購入單位，現帳面蝕讓約21.3%。

●美聯王亦倫表示，天水圍嘉湖山莊美湖居4座中層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔。以360.08萬元成交，呎價約8,165元，買家為同區租客。

●利嘉閣劉景駿稱，東涌東環2期2B座中層10室，實用面積約380方呎，一房開放式廚房間隔，以438萬元連租約成交，呎價約11,526元。原業主在2015年以約436.6萬元一手買入單位，現帳面僅輕微獲利。

●美聯黃少明指出，將軍澳新都城1期5座高層G室，實用面積約701方呎，三房連套房間隔，最初叫價900萬元，放盤約半個月減價至886萬元，議價後以861.8萬元售出，為同類型單位約半年高位，呎價約12,294元。

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城晉海II第5B座高層C室，實用面積約491方呎，兩房間隔享園景，以632.8萬元易手，呎價約12,888元。原業主於2017年11月以736萬元購入單位，持貨近7年帳面蝕讓103.2萬元，貶值約14%。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳居屋頌明苑C座低層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，以470萬元未補價第二市場價易手，呎價約7,287元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳寶明苑B座中層13室，實用面積約433方呎，以309萬元未補價第二市場價售出，呎價約7,136元。

●中原劉紹剛表示，將軍澳中心5座中高層A室，實用面積約465方呎，兩房間隔，外望海景，以700萬元成交，呎價約15,054元。

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