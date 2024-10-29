美國擬限制投資中國AI包括港澳　明年初實施

美國政府宣布，正敲定限制美國投資中國人工智能(AI)和其他可能威脅美國國家安全技術領域的規則，包括內地、香港和澳門地區，將於明年1月2日起實施。

上述規則是阻止美國技術協助中國開發尖端技術並主導全球市場的更廣泛行動一部分，由美國財政部6月提出，以總統拜登去年8月簽署的行政命令為指導，將由財政部新成立的全球交易辦公室監督。規則涵蓋3個關鍵領域，包括半導體和微電子、量子資訊技術、特定AI系統。

美國財政部助理部長羅森(Paul Rosen)表示，該規則涵蓋尖端密碼破解電腦系統或下一代戰鬥機等技術，乃下一代軍事、網絡安全、監視和情報應用的核心。他強調，美國包括管理援助、投資准入和人才網絡等無形利益的投資，不得用於幫助有關國家發展其軍事、情報和網絡能力。

同屬美國「卡脖子」工具的晶片設計軟件(EDA)龍頭Cadence公布了截至9月底止季度業績，期內收入按年增長18.8%至12.15億美元，經調整純利按年增長31.21%至4.5億美元，主要是受AI需求提振。財務總監表示，本季訂單似乎相當強勁，預期今年將實現強勁增長，並把全年經調整每股盈利預測從5.87美元提高至5.9美元。

內地推動晶片生產設備國產化下，深圳上市的北方華創上季收入按年續升30.12%，連同成本費用率下降，扣除非經常性損益的純利按年升57.72%。