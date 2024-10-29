攜程：91%旅客考慮揀可持續旅遊產品

雖然部分旅客願意為可持續旅遊產品付出更高價格，但對金額有明確限制。報告顯示，港澳地區受訪者只有約47%願意支付較多金額，但僅限於5至10%內。至於無考慮可持續旅遊產品，部分表示對可持續旅遊並不了解，或懷疑這類型產品的真實性，凸顯出消費者教育和資訊透明的重要性。

報告指出，亞太地區旅客通常更願意為可持續旅遊支付更高價格，僅約32%不願意支付任何額外費用。北美、歐洲、中東及非洲地區和拉丁美洲旅客對價格明顯更敏感，分別有53%、49%和47%不願為可持續選項支付額外費用。

執告又指，愈來愈多人在網上預訂時尋找可持續旅遊選項，超過半數的受訪者會主動搜尋有關選項。高達86%的港澳地區受訪者期望在網上旅遊服務平台預訂時看到明確標示的可持續選項，超過一半(54%)希望獲得可持續旅遊建議，可見旅客對可持續選擇的需求不斷增長，而資訊透明度亦成為旅客眼中的基本消費者權利。

隨着可持續旅遊意識的增長，攜程集團希望藉此減少意識和行動之間的差距，計劃推出超過一萬種低碳旅遊產品，並與GSTC、Travalyst和WWF等組織合作，推廣可持續旅遊，目標是讓全球一億旅客考慮採用低碳旅遊產品。

報告訪問了9,867名旅客，來自全球109個國家和地區，包括亞太地區、歐洲、中東和非洲、北美和拉丁美洲。